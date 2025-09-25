Приложение с лицево разпознаване ще бъде използвано за следене на присъствието в Истанбулския университет

Приложение с лицево разпознаване, разработено от студенти от Истанбулския университет, ще бъде използвано за следене на присъствието по време на лекции в Истанбулския университет, съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз“.

Приложението, което няколко студенти от Истанбулския университет изработили като своя курсова работа, цели да замени използваните до момента в Университета присъствени списъци, в които студентите се подписват, за да докажат, че са посетили дадена лекция. По информация на студентите разработената от тях апликация предоставя три варианта за регистриране на присъствието – чрез лицево разпознаване, чрез свързване към Wi-Fi мрежата на аудиторията и чрез включване в учебна стая онлайн.

Нововъведението не само пести време и усилия, но и цели да намали случаите, в които студенти се подписват от името на неприсъстващи техни колеги, коментира "Хюриет дейли нюз". През тази академична година приложението ще бъде тествано пилотно в Катедрата по управление на информационни системи на Икономически факултет на Университета, като се предвижда занапред то да бъде имплементирано в целия университет, отбелязва още медията.