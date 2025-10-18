АНА-МПА: Пилотна програма "Изкуствен интелект в училищата" тръгва догодина в Гърция

Изкуственият интелект (ИИ) „каца“ в гръцките училища от следващата година чрез пилотната образователна програма „ИИ в училищата“, която ще внесе специално издание на чатбота "Чат Джи Пи Ти" (ChatGPT), предназначено изключително за образование – "Чат Джи Пи Ти Еду" (ChatGPT Edu) – в избрани гимназии в цялата страна, предаде АНА-МПА специално за БТА.

Пред агенцията министърът на образованието, вероизповеданията и спорта София Захараки определи пилотната програма като „важна стъпка за училището на бъдещето“.

„С пилотната програма „ИИ в училищата“ ние въвеждаме генеративния изкуствен интелект в класните стаи за първи път като съюзник на образованието, а не като негов заместител“, заяви тя, като допълни: „Искаме учителите и нашите ученици да опознаят, разберат и използват ИИ с отговорност, креативност и критично мислене“.

В 20-те училища, които са част от пилотната програма, учителите ще имат достъп до инструментите с изкуствен интелект от декември т.г., докато учениците ще имат първи контакт с тях през март 2026 г.

Според министерството на образованието програмата има за цел да даде възможност на всички участници да придобият практически умения за отговорно, креативно и образователно обосновано използване на изкуствен интелект в преподаването и ученето.

Училищата, които ще изпробват новите програми, включват 14 моделни и експериментални гимназии (лицеи) и шест от новите държавни училища „Онасис“, които започнаха да функционират през септември.

Ако пилотното внедряване е успешно, министерството планира постепенно да разшири използването на изкуствен интелект в повече училища в страната, така че Гърция, в сътрудничество с големи доставчици на технологии, да може да бъде модел за разбиране и използване на тези нови технологии в образованието.

Според Захараки се очаква "Чат Джи Пи Ти Еду" да предложи на учителите безопасна образователна среда и практически инструменти за подобряване на уроците им, за да се стимулира креативността, сътрудничеството и критичното мислене у техните ученици.

Програмата се въвежда от министерството на образованието в сътрудничество с "Оупън Ей Ай" (OpenAI) и фондация „Онасис“, която финансира програмата.

Министърът на образованието, вероизповеданията и спорта отбеляза, че това партньорство е послужило като „пример за това как иновациите могат да се срещнат с образованието, когато има обща визия и съвместни действия“.

Както учителите, така и учениците ще получат индивидуално обучение за използване на всички функции на моделите на "Оупън Ей Ай" от организацията „The Tipping Point in Education“ и ще имат достъп до най-новите модели във версията "Чат Джи Пи Ти Еду", предназначена за използване в класните стаи.

Според източници на АНА-МПА програмата ще бъде реализирана на три фази през текущата учебна година, плюс една фаза през следващата година.

Първата фаза, която предстои през октомври и ноември, ще бъде обучението на избрани учители, чрез което те да се запознаят с основните възможности на "Чат Джи Пи Ти Еду" и това как безопасно да ги включат в своите преподавателски и административни задачи.

Втората фаза ще се проведе от декември 2025 г. до февруари 2026 г. и по време на нея учителите ще упражнят практически използването на "Чат Джи Пи Ти Еду" и това как постепенно да го въвеждат в класните стаи.

Третата фаза ще включва обучение на учителите за въвеждане на употребата на инструменти с изкуствен интелект сред учениците, като тя ще се проведе в периода март-юни 2026 г.

Четвъртата фаза ще се проведе през следващата учебна година, когато и учителите, и учениците ще използват наличните инструменти.

Според екипа на фондация „Онасис“, който отговаря за планирането и финансирането на програмата, в рамките ѝ се обръща специално внимание на защитата на личните данни както на учителите, така и на учениците, както и на отговорното и безопасно използване на "Чат Джи Пи Ти Еду".

На този етап учителите ще могат да насочват учениците не само в използването на изкуствен интелект – което според тях вече се случва – но и в прилагането му в педагогическа и образователна рамка, като ги снабдяват с необходимите умения, за да разбират и работят отговорно в новата технологична реалност.

Според източници от министерството на образованието, изпълнението на програмата ще бъде наблюдавано отблизо, като бъде проучвано постепенното ѝ разширяване в повече училища. Те допълниха, че същевременно в министерството е създадена работна група, която да оцени дали изкуственият интелект може да бъде смислено включен в училище като ценен ресурс за учителите.

