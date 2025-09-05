Гърция и OpenAI подписаха споразумение за увеличаване на иновациите в училищата и малкия бизнес

Гърция и компанията OpenAI подписаха меморандум за разбирателство днес за по-широк достъп до инструменти с изкуствен интелект (AI) в средното образование и подсилване на иновациите в малкия бизнес, съобщи базираната в САЩ компания за изкуствен интелект, цитирана от Ройтерс.

Споразумението прави Гърция една от първите страни, които ще приложат ChatGPT Edu - специализирана версия на приложението ChatGPT, предназначена за академичните институции, посочи в съобщение OpenAI.

Съгласно меморандума гръцки стартъпи, фокусирани върху здравеопазването, климатичните промени, образованието и публичния сектор, ще получат достъп до технологията на OpenAI и кредити в подкрепа на техните проекти.

Меморандумът беше подписан днес от гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, Антъни С. Пападимитриу, председател на фондация "Онасис", и Крис Лихейн, главен мениджър по глобалните въпроси в OpenAI.

"От академията на Платон до лицея на Аристотел - Гърция е историческото родно място на западното образование", заяви в изявление Лихейн.

"Днес, когато милиони гърци използват редовно ChatGPT, страната още веднъж показва посветеността си на учението и идеите", добави той.

Миналия месец OpenAI представи своя модел за изкуствен интелект GPT-5 - дълго очакваната нова версия на технология, която помогна за трансформацията на глобалния бизнес и култура, се отбелязва в съобщението.

Моделите GPT на OpenAI са изкуственият интелект, който захранва популярния чатбот ChatGPT.