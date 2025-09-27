Подробно търсене

Тръмп поиска от Върховния съд да потвърди ограниченията върху правото на американско гражданство

Атанаси Петров
Тръмп поиска от Върховния съд да потвърди ограниченията върху правото на американско гражданство
Тръмп поиска от Върховния съд да потвърди ограниченията върху правото на американско гражданство
Сградата на Върховния съд на САЩ във Вашингтон. Снимка: АП/Mariam Zuhaib
Вашингтон,  
27.09.2025 17:38
 (БТА)

Администрацията на президента Доналд Тръмп внесе искане до Върховния съд на САЩ да потвърди негов указ, според който децата, родени от родители, които пребивават в страната незаконно или временно, не се смятат за американски граждани, предаде Асошиейтед прес.

Жалбата на президентската администрация дава ход на дело във Върховния съд, което може да доведе до окончателно решение на съдиите за това дали ограниченията върху правото на гражданство са в съответствие с американската конституция. Досега съдии от по-ниските инстанции блокираха президентския указ.

В първия ден от втория си президентски мандат Тръмп подписа указ, с която ограничи правото на гражданство, оспорвайки тълкуването на 14-ата поправка в американската конституция, според което всеки, роден на американска земя, е американски гражданин. По традиция изключения се правят за децата на чуждестранни дипломати и на членове на чуждестранни окупационни сили.

/ДИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:49 на 27.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация