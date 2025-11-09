Водещият световен производител на шоколад и какаови продукти "Бари Калбо" очаква успокояване на цените

"Бари Калбо" (Barry Callebaut), най-големият в света производител на шоколад и какаови продукти, очаква значително отслабване на цените до края на годината след отчитания напоследък рязък растеж, информира ДПА.

Тази прогноза засилва надеждите на любителите на шоколада, че скочилите напоследък цени най-малкото няма да продължат да се повишават.

Преди шест месеца базираната в Швейцария компания прогнозираше цени от 7423 долара за метричен тон до края на 2025 г., а сега се очаква ценово ниво от 5761 долара, съобщи дружеството по-рано тази седмица.



"Калбо" очаква цената да се задържи и догодина, докато преди шест месеца залагаше 6743 долара към края на 2026 година.



"Бари Калбо", чиято централа е в Цюрих, е основен доставчик на шоколад и какаови продукти за кетъринг сектора, производителите на пралини и шоколатиери и поради това името на компанията е по-слабо известно, отколкото имената на производителите на масови шоколадови изделия, продавани в супермаркетите, отбелязва ДПА.

През изминалата финансова година "Калбо" е продала малко над 2 милиона тона шоколад, което е с 6,8 процента по-малко от предходната година. Въпреки това приходите й са се увеличили с 42,2 процента до 14,8 милиарда швейцарски франка (18,25 милиарда долара) благодарение на по-високите цени на какаовите зърна. Печалбата преди лихви и данъци (EBIT) се е увеличила с 42,4 процента до 635,1 милиона франка.

Компанията също така се стреми да се утвърди на пазара на шоколад, произвеждан без какао, допълва ДПА.