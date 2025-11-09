АНА-МПА: Мицотакис: Гърция осигурява енергийна и геополитическа сигурност за много години напред

Централната роля на Гърция на международната енергийна карта беше подчертана от министър-председателя Кириакос Мицотакис в седмичната му публикация в неделя, съобщи за БТА агенция АНА-МПА.

„Нашата последователна позиция срещу руската инвазия в Украйна и срещу енергийната зависимост на Европа от Русия се възнаграждава“, заяви гръцкият премиер, добавяйки, че чрез Вертикалния коридор, който ще транспортира природен газ от Александруполис до Украйна, Гърция осигурява енергийна и геополитическа сигурност за много години напред.

Позовавайки се на проучвателното сондиране, което ще започне северозападно от остров Корфу в рамките на споразумението между Exxonmobil, Helleniq Energy и Energean Hellas, Мицотакис подчерта, че „ако прогнозите за значителни залежи да се потвърдят, Гърция може да покрие нуждите си от природен газ за много години“, като отбеляза, че това конкретно споразумение не би било възможно, ако не беше подписано споразумението за разграничаване на изключителните икономически зони с Италия.

Освен това министър-председателят подчерта, че посочените по-горе развития, които „укрепват енергийната сигурност и суверенитет на страната (...), се превръщат в хиляди нови, добре платени работни места за нашите съграждани, по-добри заплати, развитие за местните общности, по-добри цени на енергията за домакинствата и бизнеса“.

