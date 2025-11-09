Астън Вила нанесе най-тежката загуба на Борнемут през сезона, два гола на Игор Тиаго донесоха победата на Брентфорд над Нюкасъл

Отборът на Астън Вила продължава с възходящото си представяне и постигна петата си победа в последните си шест от Висшата лига.

На своя "Вила Парк" футболистите на Унай Емери се наложиха с 4:0 над Борнемут и нанесоха най-тежкото поражение на "черешките" от началото на кампанията.

Астън Вила вкара по два гола и през двете полувреме, като Емилиано Буендия и Амаду Онана бяха точни в края на първата част, а Рос Баркли и Дониел Мален в заключителния четвърт час оформиха крайния резултат.

В 67-мата минута при резултат 2:0 в полза на Астън Вила Борнемут имаше отлична възможност да се върне в мача, но пропуск от дузпа направи Антоан Семеньо.

С два гола на бившия футболист на Лудогорец Игор Тиаго Брентфорд спечели с 3:1 домакинството си на Нюкасъл в друг мач от кръга.

Домакините бяха по-добрият отбор през целия мач, но Нюкасъл бе тимът с аванс на почивката, след като "свраките" вкараха при единствената си опасна атака за първото полувреме. Точен в 27-мата минута бе Харви Барнс.

През второто полувреме обаче натискът на лондончани се усили и Кевин Шаде възстанови равенството в 56-ата минута.

Четвърт час по-късно защитникът на гостите Дан Бърн бе изгонен за втори жълт картон, след като направи нарушение в собственото си наказателно поле. От дузпата се разписа Игор Тиаго за 2:1 в полза на Брентфорд. Самият той си изработи и втория гол в срещата, като това стана в добавеното време, когато той пресече неточен пас на бранител на "свраките" и преодоля резервата Аарън Рамсдейл за крайното 3:1.

Без национала Илия Груев, който остана на пейката, Лийдс Юнайтед загуби с 1:3 визитата си на Нотингам Форест.

"Белите" поведоха в 13-ата минута чрез Лукас Нмеча, но веднага след подновяването на играта Ибрахим Сангаре изравни за 1:1.

Морган Гибс-Уайт направи пълен обрат за Нотингам в 68-мата минута, а в добавеното време Елиът Андерсон от дузпа сложи точка на спора.

В последния мач от кръга, игран този следобед, Кристъл Палас и Брайтън приключиха при 0:0.

По-късно днес 11-ият кръг в Англия завършва със сблъсъка между Манчестър Сити и Ливърпул.