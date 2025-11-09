Фрайбург нанесе седма поредна загуба на Санкт Паули в Бундеслигата

site.btaФрайбург нанесе седма поредна загуба на Санкт Паули в Бундеслигата
Фрайбург надигра Санкт Паули с 2:1 в среща от германското футболно първенство. Поражението е седмо поредно за Санкт Паули в Бундеслигата, като това увеличи напрежението върху треньора на гостуващия отбор Александър Блесин.
Юито Сузуки вкара воле в мрежата през първото полувреме, а Макси Егещайн вкара с добавка за 2:0 в началото на втората част.
Луис Опи отбеляза гол за гостите, първият им в 486 минути в Бундеслигата.
Санкт Паули е в зоната на изпадащите след ужасяващата си серия. Фрайбург се изкачи на 10-то място в Бундеслигата, а преди началото на мача отпразнува рекордните за клуба 441 мача на капитана Кристиан Гюнтер.
Мачове от десетия кръг на футболното първенство на Германия:
Фрайбург - Санкт Паули - 2:1
по-късно днес:
Щутгарт - Аугсбург
Айнтрахт Франкфурт - Майнц
от събота:
Байер Леверкузен - Хайденхайм 6:0
Хамбургер ШФ - Борусия Дортмунд 1:1
Хофенхайм - РБ Лайпциг 3:1
Унион Берлин - Байерн Мюнхен 2:2
Борусия Мьонхенгладбах - Кьолн 3:1
от петък:
Вердер Бремен - Волфсбуг 2:1
В класирането води Байерн с 28 точки пред РБ Лайпциг с 22, Борусия Дортмунд с 21, Байер Леверкузен с 20, Хофенхайм с 19 и други.
/МД/
