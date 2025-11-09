Фрайбург нанесе седма поредна загуба на Санкт Паули в Бундеслигата

Фрайбург надигра Санкт Паули с 2:1 в среща от германското футболно първенство. Поражението е седмо поредно за Санкт Паули в Бундеслигата, като това увеличи напрежението върху треньора на гостуващия отбор Александър Блесин.

Юито Сузуки вкара воле в мрежата през първото полувреме, а Макси Егещайн вкара с добавка за 2:0 в началото на втората част.

Луис Опи отбеляза гол за гостите, първият им в 486 минути в Бундеслигата.

Санкт Паули е в зоната на изпадащите след ужасяващата си серия. Фрайбург се изкачи на 10-то място в Бундеслигата, а преди началото на мача отпразнува рекордните за клуба 441 мача на капитана Кристиан Гюнтер.

Мачове от десетия кръг на футболното първенство на Германия:

Фрайбург - Санкт Паули - 2:1

по-късно днес:

Щутгарт - Аугсбург

Айнтрахт Франкфурт - Майнц

от събота:

Байер Леверкузен - Хайденхайм 6:0

Хамбургер ШФ - Борусия Дортмунд 1:1

Хофенхайм - РБ Лайпциг 3:1

Унион Берлин - Байерн Мюнхен 2:2

Борусия Мьонхенгладбах - Кьолн 3:1

от петък:

Вердер Бремен - Волфсбуг 2:1

В класирането води Байерн с 28 точки пред РБ Лайпциг с 22, Борусия Дортмунд с 21, Байер Леверкузен с 20, Хофенхайм с 19 и други.