Фрайбург нанесе седма поредна загуба на Санкт Паули в Бундеслигата

Мирослав Димитров
Philipp von Ditfurth/dpa via AP
Берлин,  
09.11.2025 18:46
 (БТА)

Фрайбург надигра Санкт Паули с 2:1 в среща от германското футболно първенство. Поражението е седмо поредно за Санкт Паули в Бундеслигата, като това увеличи напрежението върху треньора на гостуващия отбор Александър Блесин.

Юито Сузуки вкара воле в мрежата през първото полувреме, а Макси Егещайн вкара с добавка за 2:0 в началото на втората част.

Луис Опи отбеляза гол за гостите, първият им в 486 минути в Бундеслигата.

Санкт Паули е в зоната на изпадащите след ужасяващата си серия. Фрайбург се изкачи на 10-то място в Бундеслигата, а преди началото на мача отпразнува рекордните за клуба 441 мача на капитана Кристиан Гюнтер.

Мачове от десетия кръг на футболното първенство на Германия:

Фрайбург - Санкт Паули - 2:1

по-късно днес:
Щутгарт - Аугсбург
Айнтрахт Франкфурт - Майнц

от събота:
Байер Леверкузен - Хайденхайм       6:0
Хамбургер ШФ - Борусия Дортмунд     1:1
Хофенхайм - РБ Лайпциг              3:1
Унион Берлин - Байерн Мюнхен        2:2
Борусия Мьонхенгладбах - Кьолн   3:1

от петък:
Вердер Бремен - Волфсбуг            2:1

В класирането води Байерн с 28 точки пред РБ Лайпциг с 22, Борусия Дортмунд с 21, Байер Леверкузен с 20, Хофенхайм с 19 и други.

/МД/

