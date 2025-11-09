Направено бе основно почистване на подлеза на НДК за пръв път от десетилетия, съобщи кметът на София Васил Терзиев

Направено бе основно почистване на подлеза на Националния дворец на културата (НДК) за пръв път от десетилетия, съобщи кметът на София Васил Терзиев в официалната си фейсбук страница.

Подлезът при НДК се почиства основно за първи път от десетилетия - с машини, които дълго време са събирали прах, докато работниците са влагали излишни и неефективни усилия и време в чистене на ръка. Когато довършим почистването в дълбочина, ежеседмичната поддръжка ще продължи да се извършва със специализирана машина, пише кметът.

Той посочва, че е предвидено да се поставят пепелници, тъй като фасовете са един от най-разпространените, най-замърсяващите и най-трудните за рециклиране отпадъци.

Освен подлеза, са обновени и откритите пространства около НДК, премахнати са незаконно поставени съоръжения и драсканици по стените на каскадите, реновират се и се пребоядисват пейките, пише още Васил Терзиев.

Съвсем скоро ще засадим нови цветя и храсти в централната кашпа пред сградата, съобщи също кметът Терзиев.

За 2024 г. кметът бе посочил, че Столична община е отделила за ремонти и поддръжка на пешеходни подлези 800 хил. лева.