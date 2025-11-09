Арда поднесе изненада с победа като гост срещу Лудогорец

Първенство на България по футбол, срещи от 15 кръг на efbet Лига: Славия - Монтана - 2:1 (0:0) голмайстори: 0:1 Филип Ежике 68, 1:1 Янис Гермуш 87, 2:1 Роберто Райчев 90+2 ЦСКА 1948 - Черно море - 0:1 (0:0) голмайстори: 0:1 Егор Пархоменко-автогол Лудогорец - Арда Кърджали - 2:3 (1:2) голмайстори: 0:1 Ивелин Попов 13, 1:1 Ивайло Чочев 27, 1:2 Бирсент Карагарен 45+2, 2:2 Емерсон Родригес 73, 2:3 Андре Шиняшики 87 от събота: Локомотив (София) - Ботев Враца - 0:1 (0:0) голмайстори: 0:1 Радослав Цонев 49 Левски - ЦСКА (София) 0:1 (0:0) голмайстор: 0:1 Джеймс Ето'о 77 червен картон: Пастор (ЦСКА) 90+2 Локомотив (Пловдив) - Берое (Стара Загора) - 1:0 (1:0) голмайстор: 1:0 Адриан Кова 36 червен картон: Йесид Валбуена (Берое) 67 от петък: Спартак (Варна) - Септември София - 1:4 (0:2) голмайстори: 0:1 Виктор Очаи 39, 0:2 Никола Фонтен 45+3, 1:2 Бернардо Коуто 61, 1:3 Али Аруна 79, 1:4 Никола Фонтен 90+2 Ботев (Пловдив) - Добруджа - 2:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Ивайло Михайлов 29, 1:1 Димитър Митков 62, 2:1 Димитър Митков 74 червен картон: Ди Матео Ловрич (Добруджа) 65 класиране: 1. Левски 15 11 2 2 28:8 35 точки 2. ЦСКА 1948 15 9 3 3 25:15 30 3. Черно море 15 7 6 2 20:10 27 4. Локомотив (Пловдив) 15 7 6 2 18:17 27 5. Лудогорец 14 6 6 2 24:12 24 6. ЦСКА (София) 15 5 7 3 19:12 22 7. Ботев (Враца) 15 5 6 4 13:13 21 8. Славия 15 4 6 5 16:19 18 9. Ботев (Пловдив) 15 5 2 8 20:23 17 10. Локомотив София 15 3 7 5 15:15 16 11. Спартак (Варна) 15 3 7 5 17:21 16 12. Арда (Кърджали) 15 4 4 7 15:19 16 13. Берое (Стара Загора) 14 3 5 6 14:24 14 14. Септември (София) 15 4 2 9 18:28 14 15. Монтана 15 3 4 8 12:26 13 16. Добруджа 1919 (Добрич) 15 3 1 11 11:23 10