Бяла отпадна в третия кръг на турнира за купата на Европейската хандбална федерация за жени

Димитър Вельов
Снимка: Бисер Тодоров/БТА
Бяла,  
09.11.2025 17:46
 (БТА)

Отборът на Бяла загуби от силния испански Атлетико Гуардес с 24:39 (14:20) в среща-реванш от третия кръг на турнира за купата на Европейската хандбална федерация (ЕХФ) при жените.

Шампионките на България вчера допуснаха поражение и в първата среща и отпадат от надпреварата. Двете срещи се играха в "Арена Бяла" след споразумение между двата клуба.

След равностойно начало днес гостенките вкараха три поредни гола, за да поведат със 7:4 в 11-ата  минута, а до почивката увеличиха аванса си до 20:14.

Атлетико направи преднината си двуцифрена за първи път в 41-ата минута при 27:17, а след продължи да контролира срещата, като малко преди края дори водеше с 39:22.

Росане Ортега се отличи със 7 попадения за победителките, а по 5 пъти се разписаха Мария Гонсалес и Анук Нювенвег.

Кръстина Касабова и Мелина Спасова бяха най-резултатни за Бяла с по 5 гола.

/ДВ/

