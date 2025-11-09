Георги Павлов бе утвърден за президент на БФЛА

site.btaГеорги Павлов бе утвърден за президент на БФЛА
Георги Павлов беше избран за президент на Българска федерация по лека атлетика на днешното първо заседание на новоизбрания Управителен съвет на организацията.
Всички шест члена на УС - Илия Николов, Борислав Трифонов, д-р Валентин Димитров, Григор Гутев и Даниел Дуков, както и Павлов, гласуваха единодушно предложението Павлов да бъде начело на българската лека атлетика.
За вицепрезиденти бяха избрани доц. Гутев и д-р Димитров.
Георги Павлов получи най-много гласове на извънредното Общо събрание на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА), което се проведе вчера в София.
/МД/
