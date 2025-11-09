Георги Павлов бе утвърден за президент на БФЛА

Георги Павлов беше избран за президент на Българска федерация по лека атлетика на днешното първо заседание на новоизбрания Управителен съвет на организацията.

Всички шест члена на УС - Илия Николов, Борислав Трифонов, д-р Валентин Димитров, Григор Гутев и Даниел Дуков, както и Павлов, гласуваха единодушно предложението Павлов да бъде начело на българската лека атлетика.

За вицепрезиденти бяха избрани доц. Гутев и д-р Димитров.

Георги Павлов получи най-много гласове на извънредното Общо събрание на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА), което се проведе вчера в София.