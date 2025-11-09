Георги Павлов бе утвърден за президент на БФЛА

Подробно търсене

снимка: БФЛА
София,  
09.11.2025 20:34
Георги Павлов беше избран за президент на Българска федерация по лека атлетика на днешното първо заседание на новоизбрания Управителен съвет на организацията.

Всички шест члена на УС - Илия Николов, Борислав Трифонов, д-р Валентин Димитров, Григор Гутев и Даниел Дуков, както и Павлов, гласуваха единодушно предложението Павлов да бъде начело на българската лека атлетика.

За вицепрезиденти бяха избрани доц. Гутев и д-р Димитров.

Георги Павлов получи най-много гласове на извънредното Общо събрание на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА), което се проведе вчера в София.

