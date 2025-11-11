„Докато говорим за Кристиан Таков, делата му продължават да живеят“, каза главен асистент д-р Десислава Данкова при откриването на изложба, посветена на живота и делото на доц. Кристиан Таков (1965–2017) в Нов български университет.

Събитието се състоя в аудиторията, носеща името на доц. Таков, и събра студенти, преподаватели, академичната общност и негови близки. Експозицията включва авторски фотографии от различни периоди от живота му, подбрани с посланието „Доброто има непрекъсната необходимост в него да се влага енергия, за да продължи да съществува.“

Целта на изложбата е да насочи вниманието към приноса на доц. Таков за развитието на активно гражданско общество и утвърждаването на основните ценности на демократичната държава.

Гл. ас. д-р Данкова подчерта значението на доц. Таков за нея и за много млади хора: „Без да го познавам лично, той ми е повлиял толкова много и често ме кара да се замисля как присъствам като човек в обществото“, каза още тя.

Ръководителят на департамент „Право“ в НБУ доц. д-р Ралица Костадинова си спомни за времето, когато е била студентка на доц. Таков.

„Имах щастието да бъда в групите на Кристиан. Той беше толкова запален, толкова открит в споделянето на знание, че дори и такива като мен, които не харесвахме вещното право, се увличахме по него“, каза тя.

„Даваше надежда и продължава да бъде наша надежда, че има път към доброто и че моралът е добро. Правото трябва да постига доброто за хората“, допълни Костадинова.

Доц. Деяна Марчева сподели, че Таков е превръщал семинарите си в свещенодействие. „С чувство за хумор и самоирония той умееше да ни провокира и да ни кара да се съпротивляваме. В последната година от живота си беше повече в НБУ, защото тук имаше повече свобода да преподава така, както искаше“, сподели тя.

Директорът на Университетския архив на НБУ Иван Звънчаров припомни, че архивът на доц. Таков е дарен на университета през 2018 г. Така част от Кристиан Таков е в Нов български университет. Архивът включва научни материали, записки, конспекти, лекции и чернови на негови трудове, отбеляза той.

Режисьорът Веселин Диманов, автор на късометражния филм за доц. Таков, разказа, че изложбата е подготвена на основата на личния му архив. „Това са над 20 хиляди снимки от целия му живот. Подборът им отне близо шест месеца“, обясни той. Диманов допълни, че по време на работата е открил документи, показващи вниманието на доц. Таков към детайла – понякога е подготвял интервютата си, като сам си задавал въпроси и отговарял на тях.

Той подчерта, че изложбата представя доц. Таков в трите му основни роли – учен, преподавател и гражданин.

След представянето присъстващите споделиха свои спомени и лични истории, свързани с доц. Таков. Чрез цитати, архивни фотографии и текстове експозицията приканва към размисъл за ценностите, които поддържат една демократична държава, и за отговорността на всеки човек да пази свободата, истината и достойнството.