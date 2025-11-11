Пернишкият състезател по силов трибой Георги Попов стана абсолютен шампион в неговата категория на турнира „Аполония“ в град Кюстендил, съобщи за БТА треньорът му от клуб „Powerdeadlift“ Веселин Дойчев.

Дойчев определи състезанието като едно от най-силните, провеждани в Кюстендил, с много добре подготвени състезатели и сериозна конкуренция. „Всички трибойци в про категорията са вдигали щанги над 300 кг“, коментира още Веселин Дойчев. В нея участие са взели перничанинът Мишел Мартин и Владимир Владимиров.

Мишел Мартин е поставил личен рекорд, като е вдигнал 305 кг, и това го е наредило на второ място. Владимиров се е класирал на трето място.

„Владимир Владимиров държи едно завидно спортно дълголетие, държи фронта с много стабилни щанги. Не се дава на младите – дори ги бие“, коментира още Дойчев.

Марио Димитров, Антоан Денков и братята Николай и Георги Попови са направили отлични класирания. Очаква се Георги Попов да представи Перник и на Европейското първенство през 2026 г.

Антоан Денков се е класирал първи при 100-килограмовите, Николай Попов – втори, а неговият брат Георги е абсолютен шампион. Марио Димитров също е със злато, допълни още Веселин Дойчев.