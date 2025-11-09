Общо двадесет и шест души се включиха в турнири по шахмат за хора с увреден слух в Шумен

Общо двадесет и шест души се включиха в турнири по шахмат за хора с увреден слух в Шахматния дом в Шумен. Спортен клуб по шахмат (СКШ) "Шумен" беше домакин на блиц турнирите за мъже и жени, организирани от Спортен клуб на глухите - Шумен и с подкрепата на Министерството на младежта и спорта, Община Шумен и "Алкомет" АД. В турнирите участваха 18 мъже и 8 жени от Шумен, Варна, Добрич, Търговище, Разград, Попово, Дулово, Омуртаг и Горна Оряховица, съобщиха от шуменския шахматен клуб.

При жените на първо място се класира Лейля Ахмедова от Попово. На второ място завърши Мирям Ибрямова от Шумен. Трета се класира Веска Христова от Търговище. Четвъртото място зае Росица Янкова от Шумен. При мъжете на първо място завърши Георги Пенев от Горна Оряховица с 8,5 точки от 9 възможни, с подгласници Али Неби (Дулово), Лозен Георгиев (Омуртаг) и Асен Илиев (Шумен).

"Шахматните турнири, провеждани от задружната общност на глухите, се отличават с уникална атмосфера на спортсменство, добронамереност и оживено общуване дори и в зоната на игра", добавиха от СКШ "Шумен". От шахматния клуб изказаха благодарност на председателя на Спортен клуб на глухите-Шумен Али Али и на организатора Христо Христов за безпроблемното протичане на състезанието, както и за експертната помощ в качеството на помощник-съдии при подреждането на двойките за всеки кръг и отчитането на резултатите.

Общо двадесет и трима души се включиха в турнирите по шахмат за хора с увреден слух, състояли се в Шумен през октомври 2024 г.