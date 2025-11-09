Подробно търсене

ОБНОВЕНА Етър 64 се изравни с Бяла на върха на класирането в женското хандбално първенство след успех в Свиленград, първа победа за сезона за Академик ПУ

Димитър Вельов
снимка: БТА/архив
София,  
09.11.2025 17:06 | ОБНОВЕНА 09.11.2025 18:55
 (БТА)

Срещи от третия кръг на първенството на България по хандбал за жени:
 
Свиленград - Етър 64 (Велико Търново)       - 19:24 (7:14)
Спортист-Кремиковци 2018 - Академик ПУ - 25:32 (11:15)

на  ноември:
Сливница - Бяла                                             - 25:37 (13:20) 

Начело в класирането с пълен актив от по 6 точки са Бяла и Етър 64, пред Сливница, Свиленград и Академик ПУ с по 2 и Спортист-Кремиковци 2018 с 0.

Етър 64 спечели гостуването си на вицешампиона Свиленград с 24:19 (14:7) в среща от третия кръг на първенството  на България по хандбал за жени.

С успеха великотърновки събраха пълен актив от 6 точки и се изравниха на върха на класирането със защитаващия титлата си Бяла.

Двубоят в Свиленград започна с час по-късно, тъй като заради катастрофа по пътя и затруднен трафик гостенките закъсняха. След равностойни първи десетина минути Етър направи много силна серия до почивката от 9:1 и дръпна с 14:6 в 28-ата минута. 

През втората част "виолетовите" контролираха срещата, въпреки че между 45-ата и 55-ата минута Свиленград намали до 18:20 след добра поредица от 6:1 гола, но за повече нямаше сили.

Александра Замишляк и Ирене Иванова се разписаха по 7 пъти за Етър, а Стефани Петрова беше най-резултатна за домакините с 6 попадения.   

В последната среща от кръга Академик ПУ надделя с 32:25 (15:11) над Спортист Кремиковци 2018 в залата в Челопечене и постигна първа победа за сезона. Домакините пък останаха на дъното на класирането без актив.

/ДВ/

