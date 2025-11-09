Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков
Този мач беше полезен за нас, коментира президентът на ХК Бяла Венцислав Ангелов след втората загуба от Атлетико Гуардес
Снимка: Мартин Пенев/БТА
Бяла,  
09.11.2025 18:36
 (БТА)

Този мач беше полезен за отбора, треньорите и зарадва публиката. Това каза президентът на хандбалния клуб на Бяла Венцислав Ангелов. Днес шампионът на България загуби от испанския Атлетико Гуардес с 24:39 във втория мач от третия кръг на турнира за купата на Европейската хандбална федерация (ЕХФ) при жените.

В първата среща вчера домакините от Бяла загубиха с 19:45, а днес те бяха символичен гост.

"Един хубав мач. Днес бяхме по-добре. Очаквах, че тази среща ще е по-тежка заради умората, която се натрупа в състезателите, но се отпуснаха, треньорът също даде своите указания и принос и гледахме един добър мач", каза още Ангелов.

Той отчете, че отборът на Бяла е имал много добри моменти, но е допуснал и пропуски, които са довели до крайния резултат.

"Можеше и по-добре да завършим, но като цяло сме доволни от мача. Играхме аматьори срещу професионалисти. Има какво да вземем от тях, има какво да наваксаме в кондиционните тренировки, в спортно-техническо отношение също", отбеляза още Венцислав Ангелов. 

/МД/

Към 20:02 на 09.11.2025 Новините от днес

