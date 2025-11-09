Можем само да се гордеем, че български отбор стигна до тази фаза на евротурнирите, каза президентът на БФХ Росен Добрев

Можем само да се гордеем, че български отбор стигна до тази фаза на европейските клубни турнири. Това коментира президентът на Българската федерация по хандбал (БФХ) Росен Добрев, след като днес шампионът на България загуби от испанския Атлетико Гуардес с 24:39 във втория мач от третия кръг на турнира за купата на Европейската хандбална федерация (ЕХФ) при жените.

В първата среща вчера домакините от Бяла загубиха с 19:45, а днес те бяха символичен гост.

"Това беше празник за българския хандбал и за град Бяла. Изключително силен противник от едно от водещите първенства в хандбала в Европа. Мисля, че момичите на Бяла дадаха абсолютно максимума, което можеше да се даде в този мач. Първото полувреме бяхме почти равностойни, но това е реалността. Наистина полезен мач за българския хандбал. Виждаме, че в Бяла навлизат и местни състезателки, което също допринася за развитието на хандбала", отчете още Добрев.

Той добави, че за издръжка на професионален хандбален отбор дори на най-ниско европейско ниво са необходими между 1,2 и 1,4 млн. лв. за година.

"Това включва подготовка, възстановяване. Това са много неща, които са комплексни. За съжаление, ние в България го нямаме. В Бяла дават мило и драго за спорта. Колкото повече такива кметове има, толкова по-добре за българския спорт и в частност за хандбала. Бюджетът на Бяла обаче е 4 - 5 млн. лв. Адмирации за испанския отбор и за организацията на домакините от Бяла. Залата беше пълна, което е добър показател", каза още Добрев.