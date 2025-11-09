Подробно търсене

Две хърватски парламентарни партии избраха нови председатели

Специално за БТА от Диана Гласнова
Две хърватски парламентарни партии избраха нови председатели
Две хърватски парламентарни партии избраха нови председатели
Илюстративно изображение: Владимир Шоков, БТА
Загреб,  
09.11.2025 16:24
 (БТА)

Две хърватски парламентарно представени партии имат нови председатели от вчера, съобщиха местните медии, уточнявайки, че става дума за формациите "Мост" и "Демократическата асамблея на Истрия". 

Начело на партията „Мост“ (Most) след 13-годишното ръководство на Божо Петров е избран Никола Гърмоя. Той е роден в град Меткович през 1981 г. Завършва Философския факултет на университета в Сплит, специалност история и социология. Генерален секретар на „Мост“, народен представител от 22 януари 2016 г. до настоящия момент, в четири последователни мандата.

„Както в самото начало, така и днес, „Мост“ ще постави Хърватия на първо място – нашия народ, нашите ценности, нашето семейство, нашите деца. От самото начало се занимаваме с истинските проблеми на хърватския народ. Внесохме нова сила в установената и застояла политическа сцена на Хърватия“, цитира Гърмоя след обявяването на резултатите хърватският информационен портал „Индекс“.

Гърмоя подчертава, че „Мост“ ще бъде модерна, суверенна и социално чувствителна партия, която уважава героите от войната за независимост на Хърватия, и ще се противопоставя на "новите форми на поробване, на технократския и трансхуманистичния модел, който се стреми да дехуманизира човека". Никола Гърмоя съобщи още, че е поставил на новоизбраното ръководство амбициозната задача да направи „Мост“ първа политическа сила в Хърватия.

Партия „Мост“ (до 2020 г. - „Мост независима листа“) е основана на 17 ноември 2012 г. в град Меткович като политическа платформа. Основател на партията е Божо Петров, лекар по професия. Бил е кмет на Меткович и заместник министър-председател на Република Хърватия, а след парламентарните избори през 2016 г. е избран за председател на Хърватския парламент. На тази длъжност е до 5 май 2017 г., когато подава оставка поради несъгласие с политиката на коалиционния партньор в правителството - Хърватската демократична общност (ХДО).

На изборен конгрес на партията „Демократическата асамблея на Истрия“ (IDS), за нов председател е избран Лорис Першурич. Той е получи 180 гласа от присъствалите 228 делегати, съобщава хърватският информационен портал „Индекс“. По този начин приключи двумесечният процес на вътрешнопартийни избори от местно до окръжно ниво.

След изборите Першурич е благодарил на членовете на партията за доверието им и е заявил, че партията навлиза в „нова епоха с вяра, опит и единство“. Според новия председател „демокрацията, разбирателството и откритият диалог са основните ценности, върху които „Демократическата асамблея на Истрия“ оцелява и расте“, пише информационния портал „Индекс“.  

Лорис Першурич е роден през 1980 г. в град Пореч. Завършва Строителния факултет на Университета в Риека. Член на „Демократическата асамблея на Истрия“  от 2005 г., кмет на град Пореч от 2017 г., народен представител от 2024 г.

Партията „Демократическата асамблея на Истрия“ (ИДС) е със социално-либерална ориентация и е основана на 14 февруари 1990 г. в град Пула. На парламентарните избори на 3 януари 2000 г. партията печели 51,3% от гласовете в Истрия и заедно с победителите от Социалдемократическата партия (СДП) и Хърватската социално-либерална партия (ХСЛС) сформира коалиционно правителство с Ивица Рачан (СДП) като министър-председател. След коалиционни разногласия ИДС напуска правителството през 2001 г., но продължава да подкрепя правителството на Рачан.

На парламентарните избори през 2024 г. „Демократическата асамблея на Истрия“ спечели две депутатски места.

/ВН/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:57 на 09.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация