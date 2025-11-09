Две хърватски парламентарни партии избраха нови председатели

Две хърватски парламентарно представени партии имат нови председатели от вчера, съобщиха местните медии, уточнявайки, че става дума за формациите "Мост" и "Демократическата асамблея на Истрия".

Начело на партията „Мост“ (Most) след 13-годишното ръководство на Божо Петров е избран Никола Гърмоя. Той е роден в град Меткович през 1981 г. Завършва Философския факултет на университета в Сплит, специалност история и социология. Генерален секретар на „Мост“, народен представител от 22 януари 2016 г. до настоящия момент, в четири последователни мандата.

„Както в самото начало, така и днес, „Мост“ ще постави Хърватия на първо място – нашия народ, нашите ценности, нашето семейство, нашите деца. От самото начало се занимаваме с истинските проблеми на хърватския народ. Внесохме нова сила в установената и застояла политическа сцена на Хърватия“, цитира Гърмоя след обявяването на резултатите хърватският информационен портал „Индекс“.

Гърмоя подчертава, че „Мост“ ще бъде модерна, суверенна и социално чувствителна партия, която уважава героите от войната за независимост на Хърватия, и ще се противопоставя на "новите форми на поробване, на технократския и трансхуманистичния модел, който се стреми да дехуманизира човека". Никола Гърмоя съобщи още, че е поставил на новоизбраното ръководство амбициозната задача да направи „Мост“ първа политическа сила в Хърватия.

Партия „Мост“ (до 2020 г. - „Мост независима листа“) е основана на 17 ноември 2012 г. в град Меткович като политическа платформа. Основател на партията е Божо Петров, лекар по професия. Бил е кмет на Меткович и заместник министър-председател на Република Хърватия, а след парламентарните избори през 2016 г. е избран за председател на Хърватския парламент. На тази длъжност е до 5 май 2017 г., когато подава оставка поради несъгласие с политиката на коалиционния партньор в правителството - Хърватската демократична общност (ХДО).

На изборен конгрес на партията „Демократическата асамблея на Истрия“ (IDS), за нов председател е избран Лорис Першурич. Той е получи 180 гласа от присъствалите 228 делегати, съобщава хърватският информационен портал „Индекс“. По този начин приключи двумесечният процес на вътрешнопартийни избори от местно до окръжно ниво.

След изборите Першурич е благодарил на членовете на партията за доверието им и е заявил, че партията навлиза в „нова епоха с вяра, опит и единство“. Според новия председател „демокрацията, разбирателството и откритият диалог са основните ценности, върху които „Демократическата асамблея на Истрия“ оцелява и расте“, пише информационния портал „Индекс“.

Лорис Першурич е роден през 1980 г. в град Пореч. Завършва Строителния факултет на Университета в Риека. Член на „Демократическата асамблея на Истрия“ от 2005 г., кмет на град Пореч от 2017 г., народен представител от 2024 г.

Партията „Демократическата асамблея на Истрия“ (ИДС) е със социално-либерална ориентация и е основана на 14 февруари 1990 г. в град Пула. На парламентарните избори на 3 януари 2000 г. партията печели 51,3% от гласовете в Истрия и заедно с победителите от Социалдемократическата партия (СДП) и Хърватската социално-либерална партия (ХСЛС) сформира коалиционно правителство с Ивица Рачан (СДП) като министър-председател. След коалиционни разногласия ИДС напуска правителството през 2001 г., но продължава да подкрепя правителството на Рачан.

На парламентарните избори през 2024 г. „Демократическата асамблея на Истрия“ спечели две депутатски места.