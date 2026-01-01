АФП: Израелският премиер бе сред гостите на новогодишното тържество в имението на Тръмп във Флорида, показва видео

site.btaАФП: Израелският премиер бе сред гостите на новогодишното тържество в имението на Тръмп във Флорида, показва видео
Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху е бил сред гостите на новогодишното тържество на президента на САЩ Доналд Тръмп в личното му имение в курорта Мар-а-Лаго в американския щат Флорида, предаде Франс прес, позовавайки се на видео, разпространено онлайн.
Премиерът на Израел, който вече бе приет там от Тръмп в понеделник, се появява в кадри в смокинг редом до американския държавен глава.
Видеото е било публикувано от консервативния инфлуенсър Майкъл Солакевич.
По време на разговорите им два дни преди Нова година относно примирието в ивицата Газа Тръмп наглед шеговито намекна, че Нетаняху може да присъства на тържеството му на Нова година, отбелязва АФП.
/ИТ/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина