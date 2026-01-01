Подробно търсене

АФП: Израелският премиер бе сред гостите на новогодишното тържество в имението на Тръмп във Флорида, показва видео

Иво Тасев
АФП: Израелският премиер бе сред гостите на новогодишното тържество в имението на Тръмп във Флорида, показва видео
АФП: Израелският премиер бе сред гостите на новогодишното тържество в имението на Тръмп във Флорида, показва видео
Американският президент Доналд Тръмп и съпругата му Мелания пристигат на новогодишното тържество в имението си в Мар-а-Лаго, Флорида. Снимка: АП/Alex Brandon
Вашингтон,  
01.01.2026 07:55
 (БТА)

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху е бил сред гостите на новогодишното тържество на президента на САЩ Доналд Тръмп в личното му имение в курорта Мар-а-Лаго в американския щат Флорида, предаде Франс прес, позовавайки се на видео, разпространено онлайн.

Премиерът на Израел, който вече бе приет там от Тръмп в понеделник, се появява в кадри в смокинг редом до американския държавен глава.

Видеото е било публикувано от консервативния инфлуенсър Майкъл Солакевич.

По време на разговорите им два дни преди Нова година относно примирието в ивицата Газа Тръмп наглед шеговито намекна, че Нетаняху може да присъства на тържеството му на Нова година, отбелязва АФП.

/ИТ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

01.01.2026 04:21

Нова година, нови избори

Нова година, нови избори – с това мото ще започне новата година в България, където се очертава да има предсрочни парламентарни избори след оставката на правителството на премиера Росен Желязков през декември след масови протести срещу корупцията и влиянието на олигархията, отбелязва "Евронюз“ в аналитичен материал. Датата на тези предсрочни избори засега не е ясна. А през есента ще има и избори за нов български президент.
31.12.2025 23:19

Американският президент Тръмп обяви, че изтегля частите на Националната гвардия от Чикаго, Лос Анджелис и Портланд

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес, че правителството му изтегля частите на Националната гвардия, които бяха разположени в Чикаго, Лос Анджелис и Портланд, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:24 на 01.01.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация