АФП: Израелският премиер бе сред гостите на новогодишното тържество в имението на Тръмп във Флорида, показва видео

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху е бил сред гостите на новогодишното тържество на президента на САЩ Доналд Тръмп в личното му имение в курорта Мар-а-Лаго в американския щат Флорида, предаде Франс прес, позовавайки се на видео, разпространено онлайн.

Премиерът на Израел, който вече бе приет там от Тръмп в понеделник, се появява в кадри в смокинг редом до американския държавен глава.

Видеото е било публикувано от консервативния инфлуенсър Майкъл Солакевич.

По време на разговорите им два дни преди Нова година относно примирието в ивицата Газа Тръмп наглед шеговито намекна, че Нетаняху може да присъства на тържеството му на Нова година, отбелязва АФП.