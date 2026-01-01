Празничният новогодишен концерт е тази вечер в зала 1 на НДК. Той част от 39-ото издание на „Новогодишен музикален фестивал“, информират организаторите от НДК.

Оперната певица Красимира Стоянова ще бъде гост-солист на събитието и Фестивалния симфоничен оркестър под палката на маестро Емил Табаков, със съдействието на Софийската филхармония.

Стоянова ще представи творбите на Волфганг Амадеус Моцарт – „Сватбата на Фигаро“, Антонин Дворжак – „Русалка“ , Рихард Щраус – „Утро“, и Джордж Гершуин – из операта „Порги и Бес“. В програмата са включени още произведения на Йоханес Брамс, Амилкаре Понкиели, Жул Масне, Ленард Бърнстейн, Нино Рота.

Като солист участва и цигуларката Десислава Чолакова.

Историята на новогодишните концерти в НДК започва от 1 януари 1987 г., когато Емил Чакъров, основателят на „Новогодишен музикален фестивал“, предлага да има концерт в първия ден на Новата година по подобие на този на Виенската филхармония. Тогава тази идея се посреща скептично, почти никой не вярва, че дори ентусиазираните меломани ще напуснат празничния уют, за да отидат на концерт, но идеята не само се харесва на публиката, но и се превръща в традиция, коментират от НДК.

/ДД