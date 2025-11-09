АТА: Туристически бум в Шкодра: Историческият град привлича посетители от Албания и отвъд нейните граници

Шкодра преживява туристически бум, привличайки посетители от цяла Албания, региона и Европа с историческите си забележителности, културни паметници и динамичен местен живот. Атракции като езерото Шкодра, Тети, Велипоя, Широка, замъкът Розафа, музеят Маруби, историческият музей и динамичният културен живот на града привличат посетители не само от Албания, но и от по-широкия регион и Европа, съобщи за БТА агенция АТА.

Ренато Лумчи, директор по туризма в община Шкодра, заяви пред Албанската телеграфна агенция, че „градът в момента се намира в критичен етап на преход и растеж и е отговорност на общината да продължи да разкрива този потенциал по разумен начин, като гарантира, че икономическото развитие върви ръка за ръка със запазването на идентичността и културното наследство на Шкодра“.

Според Лумчи, през 2022 г. община Шкодра е регистрирала приблизително 264 000 нощувки, а през 2025 г. се очаква този брой да надхвърли 538 000, което представлява удвояване само за четири години.

„Само до края на октомври 2025 г. броят на нощувките е надхвърлил 500 000. Град Шкодра е утроил нощувките в сравнение с 2022 г., което показва устойчив растеж дори през ниските сезони. Данните на статистическата служба INSTAT показват, че регионът на Шкодра е сред двата региона с най-висок темп на растеж в туристическия бизнес през последните две години, като изпреварва по-голямата част от другите региони в Албания“, заяви Лумчи.

Лумчи посочи, че „въз основа на събраните до момента данни, броят на посетителите на културни обекти в община Шкодра е отбелязал значително увеличение, като средният ръст е около 30 процента. По-конкретно, археологическият парк в Шкодра (замъкът Розафа) е регистрирал общо 167 109 посетители между януари и октомври 2025 г., в сравнение с 157 827 посетители за цялата 2024 г.“

(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)