Шампионът Локомотив (Горна Оряховица) постигна шеста поредна победа в мъжкото хандбално първенство на България

Срещи от шестия кръг на първенството на България по хандбал за мъже:

Локомотив (Горна Оряховица) - Чардафон - 36:29 (17:15)



в събота:

Осъм (Ловеч) - Фрегата (Бургас) - 27:30 (16:15)

Шумен 61 - Пирин 64 (Гоце Делчев) - 35:30 (17:16)

Спартак (Варна) - Левски - 35:30 (18:15)

на 19 октомври:

Добруджа (Добрич) - НСА - 34:24 (16:12)



изтеглена среща от седмия кръг:

Добруджа - Пирин 64 (Гоце Делчев) - 32:30 (13:15)

В класирането води Локомотив (Горна Оряховица) с пълен актив от 12 точки, пред Шумен 61, Фрегата и Добруджа с по 10, Спартак със 7, Чардафон, Осъм и Левски с по 3 и Пирин 64 и НСА с по 2.



Защитаващият титлата си Локомотив (Горна Оряховица) надделя над гостуващия Чардафон с 36:29 (17:15) в последната среща от шестия кръг на мъжкото хандбално първенство.

С успеха "железничарите" отново оглавиха еднолично класирането с пълен актив от 12 точки.



След равностойно първо полувреме домакините успяха да стигнат до аванс от 17:14 малко преди почивката. В средата на втората част шампионите увеличиха преднината си до 27:21 и до края поддържаха аванса си.



В изтеглена среща от седмия кръг Добруджа спечели срещу гостуващия Пирин 64 с 32:30 след обрат през второто полувреме, в което навакса пасив от 12:15 от края на първата част. Добричлии изравниха за 19:19, а след това с четири поредни гола дръпнаха с 27:23 и не допуснаха да бъдат застигнати. Така те събраха актив от 10 точки и заемат четвъртото място в подреждането.