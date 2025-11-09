Подробно търсене

Шампионът Локомотив (Горна Оряховица) постигна шеста поредна победа в мъжкото хандбално първенство на България

Димитър Вельов
Шампионът Локомотив (Горна Оряховица) постигна шеста поредна победа в мъжкото хандбално първенство на България
Шампионът Локомотив (Горна Оряховица) постигна шеста поредна победа в мъжкото хандбално първенство на България
Снимка: Кореспондент на БТА в Шумен Станимир Савов, архив
София,  
09.11.2025 18:03
 (БТА)

Срещи от шестия кръг на първенството на България  по хандбал за мъже:

Локомотив (Горна Оряховица) - Чардафон - 36:29 (17:15) 

в събота:
Осъм (Ловеч) - Фрегата (Бургас)        - 27:30 (16:15)
Шумен 61 - Пирин 64 (Гоце Делчев) - 35:30 (17:16)
Спартак (Варна) - Левски                    - 35:30 (18:15)

на 19 октомври:
Добруджа (Добрич) - НСА                  - 34:24 (16:12)

изтеглена среща от седмия кръг:
Добруджа - Пирин 64 (Гоце Делчев) - 32:30 (13:15) 

В класирането води Локомотив (Горна Оряховица) с пълен актив от 12 точки, пред Шумен 61, Фрегата и Добруджа с по 10, Спартак със 7, Чардафон, Осъм и Левски с по 3 и Пирин 64 и НСА с по 2.

Защитаващият титлата си Локомотив (Горна Оряховица) надделя над гостуващия Чардафон с 36:29 (17:15) в последната среща от шестия кръг на мъжкото хандбално първенство.

С успеха "железничарите" отново оглавиха еднолично класирането с пълен актив от 12 точки.

След равностойно първо полувреме домакините успяха да стигнат до аванс от 17:14 малко преди почивката. В средата на втората част шампионите увеличиха преднината си до 27:21 и до края поддържаха аванса си.

В изтеглена среща от седмия  кръг Добруджа спечели срещу гостуващия Пирин 64 с 32:30 след обрат през второто полувреме, в което навакса пасив от 12:15 от края на първата част. Добричлии изравниха за 19:19, а след това с четири поредни гола дръпнаха с 27:23 и не допуснаха да бъдат застигнати.  Така те събраха актив от 10 точки и заемат четвъртото място в подреждането.

/ДВ/

Свързани новини

08.11.2025 18:07

Шумен 61 и Фрегата се изравниха с лидера Локомотив Горна Оряховица на върха в класирането в мъжкото хандбално първенство на България

Срещи от шестия кръг на първенството на България  по хандбал за мъже: Осъм (Ловеч) - Фрегата (Бургас)        - 27:30 (16:15)Шумен 61 - Пирин 64 (Гоце Делчев) - 35:30 (17:16)Спартак (Варна) - Левски                    - 35:30 (18:15)на 19

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:29 на 09.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация