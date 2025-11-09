Аджерпрес: Нарастващ интерес на туристите към олиготрофното торфено блато Мохош в румънския окръг Харгита - 40 000 посетители тази година

Интересът към олиготрофното торфено блато Мохош в окръг Харгита, което предлага на туристите поглед към това как е изглеждала Европа в края на ледниковия период, е нараснал през последните години, като около 40 000 туристи са посетили тази година очарователния резерват до езерото Св. Ана, заяви директорът на сдружението "Pro Szent Anna" ("За Света Ана") Доша Елек-Левенте, съобщи специално за БТА агенция Аджерпрес.

"Обикновено около половината от туристите, посещаващи езерото Св. Ана, посещават и торфеното блато. Мога да кажа, че интересът нараства. Тази година за първи път получихме повече въпроси за торфеното блато, отколкото за езерото Св. Ана, а около половината от телефонните обаждания, които получаваме, са за торфеното блато Мохош", каза Доша Елек-Левенте.

Директорът на сдружението казва, че туристите са привлечени от „реликтния хабитат от ледниковия период”, от факта, че торфеното блато Мохош е образувано в басейна на бивше вулканично езеро, но и защото получават изчерпателна и атрактивна информация от екскурзоводите, които придружават групите.

Друг елемент, който предизвиква любопитството на посетителите, е необичайният вид на пейзажа, понякога сравняван със света от филма „Властелинът на пръстените“, поради многобройните изсъхнали борове, резултат от нападение на местни насекоми преди десетилетие.

"Чувстваш се като че ли вървиш през един друг свят, когато около теб няма обичайните растения и има и този пост-апокалиптичен елемент – всички дървета около теб са изсъхнали, без листа, сиви. Толкова е грозно, че вече е красиво", казва Доша.

Според него "се забелязва обещаващо естествено обновяване на боровете" и е възможно да се наблюдава "промяна на поколенията".

Друга местна атракция е росянката - насекомоядно растение, което може да се види в блатото и което "изяжда" насекоми, няколко пъти по-големи от него.

Туристите могат да посетят торфеното блато Мохош само с екскурзовод, като маршрутът минава по плаващи понтони от дъбов дървен материал, издигнати на около 40 сантиметра над растителността.

Торфеното блато е официално затворено от 1 ноември, а посещенията ще бъдат възобновени през пролетта. Причината е, че като ботанически резерват, ендемичните растения влизат в период на покой, оттегляйки се в торфения слой, и пейзажът вече не е толкова красив, колкото през другите сезони, но вулканичното езеро Св. Ана, високо 945 метра, може да се посещава и през този период, когато есенните цветове радват окото, но и през зимата, когато пейзажът придобива особена красота.

(Новина, избрана от румънската агенция АДЖЕРПРЕС за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)