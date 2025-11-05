ННА: Ливан взе участие в Китайско-арабския форум за медийно сътрудничество

Генералният директор на Министерството на информацията на Ливан, д-р Хасан Фалха, представлява Ливан на 7-ия Китайско-арабски форум за сътрудничество в областта на радиото и телевизията, проведен в Чунцин, Китай, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА).

Той бе придружен от ръководителя на пресцентъра на чуждестранните кореспонденти в министерството Мохамад Мели.

В обръщението си Фалха изрази благодарност към организаторите и към Китай за гостоприемството им, описвайки Ливан като "страна, отличаваща се със своята свобода и богато културно разнообразие". Той подчерта, че срещата "представлява ключова стъпка в задълбочаването на арабско-китайското сътрудничество, възстановяването на Пътя на коприната като мост между две от най-богатите цивилизации в света".

Фалха приветства Китай като "глобална сила, допринасяща за баланса и многополярността" и похвали непоколебимата му подкрепа за арабските каузи, особено по палестинския въпрос, осъждайки "продължаващата израелска агресия срещу Газа, Западния бряг, Йерусалим и Ливан".

Фалха подчерта допълнително необходимостта от "изграждане на съвместни медийни инфраструктури и платформи за знания, основани на ясни стратегически визии", особено в ерата на изкуствения интелект и бързата дигитална трансформация. Фалха отбеляза, че "97% от населението на света има мобилно покритие, а 64% използват поне една социална или медийна платформа, което е напомняне, че сътрудничеството между публичния и частния сектор е от съществено значение."

В заключение на своите изказвания Фалха предложи няколко инициативи преди Втората среща на върха между Китай и арабските страни, които включват създаване на китайско-арабски медиен и технологичен град с централа в Бейрут, фокусиране на съвместното медийно производство върху висококачествено дигитално и визуално съдържание, подобряване на техническия обмен, устойчивите инвестиции и институционалното сътрудничество и насърчаване на универсален медиен език, основан на технологиите и комуникацията, за насърчаване на разбирателството и глобалния прогрес.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ННА)