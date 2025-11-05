Над 290 000 души са се поклонили пред олтара на Националната катедрала в Букурещ за 11 дни

Над 290 000 души са се поклонили пред олтара на Националната катедрала "Спасението на Народа" в Букурещ от освещаването й на 26 октомври до днес, съобщи днес информационната агенция "Базилика" на Румънската патриаршия, цитирана от телевизия Диджи 24.

Днес в 24:00 часа завършва 11-дневното денонощно поклонение пред олтара на храма, след което катедралата ще бъде отворена за посещения в определени часове и дни, отбелязва сайтът Хотнюз.

В Светия олтар бяха положени за отдаване на почит мощите на Свети апостол Андрей, закрилник на Румъния и на Националната катедрала, и на Свети Димитър Нови, покровител на Букурещ.

Румънската патриаршия информира, че в периода 6-14 ноември Националната катедрала ще бъде отворена ежедневно за посещения между 11:00 и 19:00 часа, а в периода 15-19 ноември ще бъде затворена за продължаване на довършителните дейности по интериора.

На 19 ноември, когато се отбелязва празникът на Свети апостол Андрей, Националната катедрала ще бъде отворена за Светата литургия между 9:00 и 12:00 часа, на 1 декември, Националният празник на Румъния, катедралата отново ще бъде отворена за религиозна служба, а на 2 декември ще бъде отворена за посещения.

От 3 до 23 декември храмът ще остане затворен, а от 24 декември до 8 януари 2026 г. катедралата ще бъде отворена ежедневно за посещения от 9:00 до 17:00 часа.

Националната катедрала "Спасението на Народа", смятана за най-големия православен храм в света, беше осветена на 26 октомври на официална церемония с участието на Вселенския патриарх Вартоломей Първи и патриарха на Румънската православна църква Даниил. Строителството на внушителната сграда продължи 15 години и струва около 270 милиона евро, отпуснати основно от държавния бюджет.