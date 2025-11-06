Сабаленка е "супер щастлива" след като победи Гоф

Арина Сабаленка смята, че възстановяването ѝ в нестабилен първи сет срещу Коко Гоф и е дало увереност да победи американската шампионка и да се класира за полуфиналите на WTA.

Беларуската продължи напред със 7:6 (5), 6:2 и ще се изправи срещу Аманда Анисимова от САЩ в петък.

„Честно казано, вече работех за втория сет. Нещо щракна и успях да пробия, а този гейм ми даде много увереност, че все още я хванах в този сет. И да, супер щастлива съм, че постигнах тази победа.

Мислех си: „Добре, няма какво да губя“. И сервирах много добре. Това наистина ми помогна да намеря ритъма си“, заяви Сабаленка.