Абърдийн с Димитър Митов на вратата спечели първа точка в Лигата на конференциите
снимка: АР, Petros Karadjias
06.11.2025 22:54
Абърдийн спечели първа точка в Лигата на конференциите, след като завърши 0:0 при гостуването си на АЕК Ларнака в мач от 3-ия кръг. Българският национал Димитър Митов бе титуляр на вратата на шотландците.

Двубоят бе двуостър, но и двата тима направиха пропуски пред противниковите врати. Митов направи ключови спасявания за Абърдийн през втората част. 

С гол в добавеното време Майнц 05 победи Фиорентина с 2:1. Резервата за германците Жае Сун-Лий даде асистенция и отбеляза решителния гол. Последният в Серия А Фиорентина се прояви отново след уволнението на Стефано Пиоли, но все пак има 6 точки в надпреварата.

В 16-ата минута италианците поведоха в резултата, когато Симон Сом с мощен удар матира Робин Центнер. След подновяването на играта Майнц 05 изравни чрез Бенедикт Холербах, а в 95-ата минута Жае Сун-Лий донесе радост на препълнените трибуни.

/БД/

