Абърдийн с Димитър Митов в състава си завърши наравно с АЕК Ларнака в Лигата на конференциите

Боян Денчев
снимка: АР, Petros Karadjias
Ларнака,  
06.11.2025 22:14
 (БТА) 
Мачове от втория кръг в основната фаза на Лигата на конференциите:

АЕК Атина (Гърция)  - Шамрок Роувърс (Ирландия) – 1:1
АЕК Ларнака (Кипър) - Абърдийн (Шотландия) – 0:0    
КуПС Куопио (Финландия) - Слован Братислава (Шотландия) – 3:1
Спарта Прага (Чехия) - Ракув (Полша) – 0:0
Шахтьор Донецк (Украйна) - Брейдаблик (Исландия) – 2:0
Майнц 05 (Германия) - Фиорентина (Италия) – 2:1
Целе (Словения) - Легия Варшава (Полша) – 2:1   
Самсунспор (Турция) - Хамрун (Малта) – 3:0
Ноа (Армения) - Сигма Оломоуц (Чехия) – 1:2

от 22:00 часа:

Кристъл Палас (Англия) - АЗ Алкмаар (Нидерландия) 
Хекен (Швеция) - Страсбург (Франция)
Линкълн Ред Импс (Гибралтар) - Риека (Хърватия)
Райо Валекано (Испания) - Лех Познан (Полша)      
Рапид Виена (Австрия) - Университатя Крайова (Румъния)                    
Динамо Киев (Украйна) - Зрински Мостар (Босна и Херцеговина)         
Лозана (Швейцария) - Омония (Кипър)                     
Шелбърн (Ирландия) - Дрита (Косово) 
Шкендия (Република Северна Македония) - Ягелония (Полша)                    

В класирането водят Целе, Самсунспор и Майнц 05 с 9 точки, следва АЕК Ларнака 7, Лозана, Фиорентина и Шахтьор Донецк с по 6 и др.

