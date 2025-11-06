Абърдийн с Димитър Митов в състава си завърши наравно с АЕК Ларнака в Лигата на конференциите

Мачове от втория кръг в основната фаза на Лигата на конференциите: АЕК Атина (Гърция) - Шамрок Роувърс (Ирландия) – 1:1 АЕК Ларнака (Кипър) - Абърдийн (Шотландия) – 0:0 КуПС Куопио (Финландия) - Слован Братислава (Шотландия) – 3:1 Спарта Прага (Чехия) - Ракув (Полша) – 0:0 Шахтьор Донецк (Украйна) - Брейдаблик (Исландия) – 2:0 Майнц 05 (Германия) - Фиорентина (Италия) – 2:1 Целе (Словения) - Легия Варшава (Полша) – 2:1 Самсунспор (Турция) - Хамрун (Малта) – 3:0 Ноа (Армения) - Сигма Оломоуц (Чехия) – 1:2 от 22:00 часа: Кристъл Палас (Англия) - АЗ Алкмаар (Нидерландия) Хекен (Швеция) - Страсбург (Франция) Линкълн Ред Импс (Гибралтар) - Риека (Хърватия) Райо Валекано (Испания) - Лех Познан (Полша) Рапид Виена (Австрия) - Университатя Крайова (Румъния) Динамо Киев (Украйна) - Зрински Мостар (Босна и Херцеговина) Лозана (Швейцария) - Омония (Кипър) Шелбърн (Ирландия) - Дрита (Косово) Шкендия (Република Северна Македония) - Ягелония (Полша) В класирането водят Целе, Самсунспор и Майнц 05 с 9 точки, следва АЕК Ларнака 7, Лозана, Фиорентина и Шахтьор Донецк с по 6 и др.