Двама колумбийци бяха осъдени на 13 години затвор в окупираните от Русия части на Украйна

Двама колумбийци, които Москва счита за "наемници", бяха осъдени на 13 години затвор в окупираните от Русия територии на Украйна за това, че са се сражавали на страната на Киев, предаде Франс прес. Това съобщи съд, намиращ се в контролирана от руските сили част на Донецка област в Източна Украйна.

"За участието си в боевете на страната на украинските въоръжени сили Александър Анте и Хосе Аранду бяха осъдени на по 13 години затвор", съобщи прокуратурата в "Телеграм".

Видеоклипове, разпространени от руските власти показват двамата мъже, с белезници и облечени в руски затворнически униформи, ескортирани от маскирани служители на силите за сигурност. Двамата мъже са се сражавали за Украйна през 2023 и 2024 г.

През юли 2024 г. колумбийският в. "Тиемпо" ("Tiempo") съобщи, че двамата мъже са били арестувани в Каракас, столицата на Венецуела, от полицията на тази съюзническа на Русия страна. Според приятел на семейството на Анте, цитиран от вестника, те са носили униформи на украинската армия в момента на ареста си.

Русия обикновено приема чужденците, които се сражават в украинските войски, за "наемници", което е наказуемо според руското законодателство, а не като "доброволци".

През последните три години няколко чужденци се изправиха пред съдилища, намиращи се на окупираните от Русия украински територии, отбелязва АФП. През май миналата година австралиец беше осъден на 13 години затвор там за това, че между март и декември 2024 г. е воювал срещу руската армия рамо до рамо с украински военнослужещи.

През октомври 2024 г. съд в Москва издаде присъда от шест години и десет месеца затвор на 70-годишния американски гражданин Стивън Хъбард за "наемническа дейност" в полза на Киев.

От своя страна Украйна обяви през април, че е заловила двама китайски граждани, обвинени в участие в боеве на страната на руската армия.