АНСА: Руски баритон няма да участва в операта "Дон Жуан“ във Верона поради пропутински позиции

Руският баритон Илдар Абдразаков няма да пее в операта "Дон Жуан“ (Моцарт) в италианския град Верона през януари следващата година, след като фондация "Арена ди Верона“ се обяви срещу неговото участие, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

"Илдар Абдразаков няма да участва в операта "Дон Жуан“, залегнала в програмата на операта във Верона от 18 до 25 януари 2026 г.“, се казва в кратко изявление на фондация "Арена ди Верона“.

Изявлението е в отговор на протестите срещу изпълнението на руския баритон, чийто политически позиции са смятани за близки до тези на руския президент Владимир Путин, отбелязва АНСА.