Мъж от Вашингтон, замерил със сандвич федерален агент, бе оправдан по обвинения в нападение

Владимир Арангелов
Плакати на стена във Вашингтон, на които е изображен мъж, който хвърля сандвич, 17 август 2025 година. Снимка: AP/Julia Demaree Nikhinson
Вашингтон,  
06.11.2025 22:22
 (БТА)

Мъж, който хвърли сандвич по федерален агент, защото беше разгневен от разполагането на служители на правоприлагащите органи в столицата Вашингтон по нареждане на президента на САЩ Доналд Тръмп, днес бе оправдан по обвинения в нападение, предаде Ройтерс.

Бившият служител на Министерството на правосъдието на САЩ Шон Дън бе признат оправдан по обвинения в нападение или възпрепятстване на федерален служител след продължило три дни дело във федерален съд във Вашингтон.

Дън бе заснет на видео как нарича федерални служители "фашисти“, след което хвърля сандвич по агент на Митническата и гранична охрана.

Двадесет и три годишният агент Грегъри Леърмор даде показания по време на делото, че инцидентът му е оставил лека миризма на горчица и на антената на полицейското му радио попаднало парче лук.

Прокуратурата първоначално бе поискала да бъдат повдигнати по-тежки обвинения, но в крайна сметка бе принудена да повдигне по-леки след решение на съдебен състав.

Защитата на Дън посочи, че хвърлянето на сандвич представлява безобиден жест на неудовлетворение, който не е могъл да навреди на агентите, носещи бронежилетки.

Прокуратурата настоя, че Дън е извършил престъпление, като е възпрепятствал работата на полицията, и правото му на свобода на изразяването не означава, че "той може да нанесе удар на друг човек, дори със сандвич“.

Свързани новини

03.11.2025 15:34

АФП: Доналд Велики? Президентът на САЩ разширява границите на изпълнителната власт

Достигна ли върха на своите амбиции Доналд Тръмп, който е начело на първата сила в света? „Сега мечтата е да стана един велик президент“, е споделил неотдавна милиардерът на внучка си Кай. Този разговор беше публикуван от 18-годишната Кай в
21.10.2025 00:31

Американски апелативен съд постанови, че Тръмп може да изпрати сили на Националната гвардия в Портланд, щата Орегон

Американски апелативен съд постанови, че Доналд Тръмп може да изпрати сили на Националната гвардия в град Портланд, щата Орегон, въпреки възраженията на градските и щатските власти и с това осигури важна юридическа победа на президента републиканец, който изпраща такива сили във все повече градове, управлявани от демократите, предаде Ройтерс.
20.10.2025 11:28

Каква е целта на протестите под наслов „Без крале“ в САЩ

На 18 октомври 2025 г. милиони американци излязоха по улиците за протести под надслов „Без крале“, предаде Ройтерс. В цялата страна се състояха поредица от митинги, целта на които според организаторите и участниците е да се противодейства на възхода на авторитаризма през втория мандат на президента Доналд Тръмп. Според организаторите повече от 2600 събития са били планирани във всички 50 щата на страната и в тях са участвали милиони американци.Лозунгът „Без крале“ е препратка към антимонархическите възгледи на основателите на американската република, а в днешния контекст той цели да изпрати сигнал за широко разпространено сред американската общественост опасение - че изпълнителната власт започва да превишава правомощията си, посочва Ройтерс.Протестиращите, които се събраха в повечето големи градове на САЩ – от Ню Йорк и Вашингтон до Хюстън и Портланд – заявиха, че действията им не носят партийна окраска, а са проява на патриотизъм, коментира Асошиейтед Прес. Движението „Без крале“ обаче представлява пряко предизвикателство към администрацията на Тръмп, която разположи Националната гвардия в някои градове, засили операциите срещу мигранти и често използва за своите действия извънредни правомощия, провокирайки тревога в целия американски политически спектър.
18.10.2025 04:33

Тръмп поиска от Върховния съд на САЩ да разреши разполагането на националната гвардия в Чикаго

Правителството на американския президент Доналд Тръмп поиска в петък от Върховния съд на САЩ разрешение за разполагането на националната гвардия в Чикаго, предаде Франс прес.Тръмп обяви в началото на този месец, че ще изпрати стотици войници от националната гвардия в третия най-голям град в САЩ, за да се борят с престъпността и да пазят служителите на федералната полиция.
12.10.2025 17:23

Американското правителство се зарече, че ще унищожи движението "Антифа" и останалите заплахи за вътрешната сигурност на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде ясен сигнал чрез свои изказвания, укази и една директива, останала почти незабелязана, че е готов да използва мощта на американската армия и ресурсите на федералното правителство, за да се справи с престъпността,
08.10.2025 16:20

Войници от Националната гвардия на САЩ в петък може да бъдат разположени в Мемфис, съобщи местната полиция

Войници от Националната гвардия "може да бъдат разположени" в петък в Мемфис – град, управляван от Демократическата партия в контролирания от републиканците южен щат Тенеси, съобщи днес началничката на местната полиция Серелин Дейвис, цитирана от
06.10.2025 06:45

Тръмп разпореди изпращането на войници от Националната гвардия на Калифорния в Орегон; съдия блокира временно мярката

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, разпореди изпращането на около 200 войници от Националната гвардия на Калифорния в Орегон. Контролираните от демократите власти в двата съседни щата на брега на Тихия океан от своя страна внесоха във федерален съд съвместен иск за блокиране на заповедта на държавния глава републиканец, предаде Ройтерс.
29.09.2025 18:45

Двеста военнослужещи от американската Национална гвардия ще бъдат разположени в Портланд, съобщи Пентагонът

Двеста военнослужещи от американската Национална гвардия ще бъдат разположени в град Портланд в щата Орегон, съобщи днес Пентагонът, предаде Франс прес.
16.09.2025 02:22

Тръмп подписа указ за разполагане на Националната гвардия в Мемфис

Американският президент Доналд Тръмп подписа днес президентски указ за разполагане на военнослужещи от Националната гвардия в град Мемфис, щата Тенеси, в рамките на кампанията си за борба срещу престъпността в големите американски градове, управлявани от представители на демократите, предаде Франс прес.
12.09.2025 17:55

Тръмп заяви, че ще изпрати Националната гвардия на САЩ в Мемфис заради опасения относно престъпността

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес, че ще изпрати Националната гвардия в Мемфис, за да се справи с опасенията относно престъпността в града с подкрепата на кмета и на губернатора, предаде Асошиейтед Прес.
06.09.2025 22:14

Жители на Вашингтон протестираха срещу разполагането на военнослужещи в американската столица

Няколко хиляди жители на Вашингтон се събраха днес, за да поискат от президента на САЩ Доналд Тръмп да спре разполагането на военнослужещи от Националната гвардия, които патрулират по улиците на американската столицата, предаде Ройтерс.
06.09.2025 05:46

Джорджия изпраща военнослужещи в окръг Колумбия в рамките на операцията срещу престъпността в американската столица

Губернаторът на Джорджия Брайън Кемп обяви, че изпраща във Вашингтон контингент от 316 бойци от Националната гвардия на щата за участие в задействаната от президента на САЩ Доналд Тръмп операция на силите за сигурност срещу престъпността в

