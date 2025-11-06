Мъж от Вашингтон, замерил със сандвич федерален агент, бе оправдан по обвинения в нападение

Мъж, който хвърли сандвич по федерален агент, защото беше разгневен от разполагането на служители на правоприлагащите органи в столицата Вашингтон по нареждане на президента на САЩ Доналд Тръмп, днес бе оправдан по обвинения в нападение, предаде Ройтерс.

Бившият служител на Министерството на правосъдието на САЩ Шон Дън бе признат оправдан по обвинения в нападение или възпрепятстване на федерален служител след продължило три дни дело във федерален съд във Вашингтон.

Дън бе заснет на видео как нарича федерални служители "фашисти“, след което хвърля сандвич по агент на Митническата и гранична охрана.

Двадесет и три годишният агент Грегъри Леърмор даде показания по време на делото, че инцидентът му е оставил лека миризма на горчица и на антената на полицейското му радио попаднало парче лук.

Прокуратурата първоначално бе поискала да бъдат повдигнати по-тежки обвинения, но в крайна сметка бе принудена да повдигне по-леки след решение на съдебен състав.

Защитата на Дън посочи, че хвърлянето на сандвич представлява безобиден жест на неудовлетворение, който не е могъл да навреди на агентите, носещи бронежилетки.

Прокуратурата настоя, че Дън е извършил престъпление, като е възпрепятствал работата на полицията, и правото му на свобода на изразяването не означава, че "той може да нанесе удар на друг човек, дори със сандвич“.