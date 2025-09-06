Подробно търсене

Жители на Вашингтон протестираха срещу разполагането на военнослужещи в американската столица

Жители на Вашингтон протестират срещу разполагането на военнослужещи на Националната гвардия на САЩ в американската столица, 6 септември 2025 година. Снимка: AP/Jose Luis Magana
06.09.2025 22:14
Няколко хиляди жители на Вашингтон се събраха днес, за да поискат от президента на САЩ Доналд Тръмп да спре разполагането на военнослужещи от Националната гвардия, които патрулират по улиците на американската столицата, предаде Ройтерс.

Протестиращите в шествието „Всички сме Вашингтон“, сред които имаше имигранти без документи и пропалестински демонстранти, скандираха лозунги, осъждащи Тръмп, и носеха плакати с надписи като „Тръмп трябва да си тръгне веднага“, „Освободете Вашингтон“ и „Съпротива срещу тиранията“.

„Аз съм тук, за да протестирам срещу окупацията на Вашингтон“, заяви протестиращият Алекс Лофър. „Ние се противопоставяме на авторитарния режим и трябва да изгоним федералната полиция и Националната гвардия от улиците ни“, добави той.

Тръмп твърди, че Вашингтон е обхванат от престъпност и миналия месец разпореди разполагането на войски, които да „възстановят закона, реда и обществената безопасност“. Той също така постави полицията в столицата под пряк федерален контрол и изпрати федерални правоприлагащи органи, включително служители на Имиграционната и митническа служба, да патрулират по улиците на града.

По информация на министерството на правосъдието обаче през 2024 г. насилието във Вашингтон, който е самоуправляващ се федерален окръг под юрисдикцията на Конгреса на САЩ, е достигнало най-ниското си ниво за последните 30 години, отбелязва Ройтерс.

Над 2000 военнослужещи, включително от Националната гвардия на шест управлявани от републиканците щати, патрулират в града. Не е ясно кога ще приключи мисията им, въпреки че тази седмица армията удължи срока на действие на заповедите за Националната гвардия на Вашингтон до 30 ноември.

Генералният прокурор на Вашингтон Брайън Швалб в четвъртък заведе дело в съда в опит да блокира разполагането на войските, като се аргументира, че то е противоконституционно и нарушава редица федерални закони. Някои жители на американската столица обаче приветстваха разполагането на войски от Националната гвардия и призоваха военнослужещите да бъдат разположени в по-бедните части на града, където нивото на престъпност е високо. Военнослужещите към момента са най-видими в центъра на града и в туристическите райони.

