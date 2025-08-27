Подробно търсене

Тръмп заяви, че работи с републикански политици по "всеобхватен закон срещу престъпността"

Асен Георгиев
Тръмп заяви, че работи с републикански политици по "всеобхватен закон срещу престъпността"
Тръмп заяви, че работи с републикански политици по "всеобхватен закон срещу престъпността"
Протест срещу мерките на Тръмп във Вашингтон. Снимка: АП/Rod Lamkey, Jr.
Вашингтон,  
27.08.2025 08:36
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че работи с председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън и лидера на мнозинството в Сената Джон Тюн, и двамата републиканци, по "всеобхватен законопроект за престъпността", предаде Ройтерс.

"Това е нещо, от което страната ни се нуждае", заяви Тръмп в публикация в своята социална мрежа "Трут соушъл".

Позовавайки се на предполагаема вълна от беззаконие, Тръмп пое контрола над полицейските сили в американската столица Вашингтон и разреши на войниците от Националната гвардия да носят оръжие по време на патрулиране в града. Той заплаши да разшири военното присъствие на САЩ в градове, контролирани от демократите, като Балтимор и Чикаго.

Тръмп заяви по-рано тази седмица, че американската армия може да бъде разположена в Чикаго и е готова да отиде навсякъде в кратък срок, за да се бори с престъпността, припомня Ройтерс.

"Имам удоволствието да съобщя, че от Великите Президентски Избори през 2024 г. насам съм събрал под различни форми и политически структури над 1,5 милиарда долара", добави той в друг пост в същата мрежа.

В същото време администрацията на Тръмп засилва усилията си за изграждане на индустрия за критични минерали в САЩ, за да прекъсне хватката, с която Китай контролира глобалната верига за доставки, отбелязва Асошиейтед прес.

Федералното правителство инвестира стотици милиони долари в американски компании, сключи споразумение с една фирма за определяне на минимална цена за някои критични минерали, произведени в САЩ, и започна разследване на доставките от чужбина. Тръмп също така нареди на американското министерство на отбраната да гарантира, че всеки щат разполага с войски от Националната гвардия, които са готови да се мобилизират бързо, за да помогнат за потушаването на граждански безредици и да подпомогнат обществената безопасност.

/АГ/

Свързани новини

25.08.2025 05:11

Части на Националната гвардия във Вашингтон вече патрулират с огнестрелно оръжие, съобщава източник от Пентагона

Някои части на американската Национална гвардия са започнали да патрулират в столицата Вашингтон с огнестрелно оръжие, съобщи Асошиейтед прес, като се позовава на източник от министерството на отбраната на САЩ.
24.08.2025 20:21

Доналд Тръмп няма правомощията да разполага военни в Чикаго, каза лидерът на демократите Джефрис

Президентът на САЩ Доналд Тръмп няма правомощия да разполага войници в Чикаго, съобщи лидерът на демократичното малцинство в Камарата на представителите Хаким Джефрис, предаде Ройтерс. По думите на демократа всяко използване на военни сили по
24.08.2025 07:59

Пентагонът се готви да разположи военни в Чикаго за борба с престъпността, съобщи "Вашингтон пост"

Пентагонът планира да разположи части на американската армия в Чикаго на фона на плановете на президента Доналд Тръмп да се справи с престъпността, бездомниците и нелегалната миграция, предаде Ройтерс, като се позова на публикация във "Вашингтон пост".
22.08.2025 22:03

Тръмп заяви, че Чикаго и Ню Йорк ще бъдат следващите градове, които федералните власти ще направят безопасни

Американският президент Доналд Тръмп обяви днес, че Чикаго и Ню Йорк - градове, управлявани от демократите, ще бъдат следващите, които ще бъдат поставени под контрола на федералните сили на реда, както е столицата Вашингтон, с цел борба срещу
21.08.2025 22:24

Тръмп: Ще патрулирам тази вечер във Вашингтон заедно с полицията и военните

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще патрулира по улиците на Вашингтон, окръг Колумбия, днес вечерта заедно с полицията и военните, след като миналата седмица разположи войски от Националната гвардия в столицата на страната, съобщи Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:44 на 27.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация