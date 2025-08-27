Тръмп заяви, че работи с републикански политици по "всеобхватен закон срещу престъпността"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че работи с председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън и лидера на мнозинството в Сената Джон Тюн, и двамата републиканци, по "всеобхватен законопроект за престъпността", предаде Ройтерс.

"Това е нещо, от което страната ни се нуждае", заяви Тръмп в публикация в своята социална мрежа "Трут соушъл".

Позовавайки се на предполагаема вълна от беззаконие, Тръмп пое контрола над полицейските сили в американската столица Вашингтон и разреши на войниците от Националната гвардия да носят оръжие по време на патрулиране в града. Той заплаши да разшири военното присъствие на САЩ в градове, контролирани от демократите, като Балтимор и Чикаго.

Тръмп заяви по-рано тази седмица, че американската армия може да бъде разположена в Чикаго и е готова да отиде навсякъде в кратък срок, за да се бори с престъпността, припомня Ройтерс.

"Имам удоволствието да съобщя, че от Великите Президентски Избори през 2024 г. насам съм събрал под различни форми и политически структури над 1,5 милиарда долара", добави той в друг пост в същата мрежа.

В същото време администрацията на Тръмп засилва усилията си за изграждане на индустрия за критични минерали в САЩ, за да прекъсне хватката, с която Китай контролира глобалната верига за доставки, отбелязва Асошиейтед прес.

Федералното правителство инвестира стотици милиони долари в американски компании, сключи споразумение с една фирма за определяне на минимална цена за някои критични минерали, произведени в САЩ, и започна разследване на доставките от чужбина. Тръмп също така нареди на американското министерство на отбраната да гарантира, че всеки щат разполага с войски от Националната гвардия, които са готови да се мобилизират бързо, за да помогнат за потушаването на граждански безредици и да подпомогнат обществената безопасност.