Пентагонът се готви да разположи военни в Чикаго за борба с престъпността, съобщи "Вашингтон пост"

Валерия Динкова
Полицията на мястото на стрелба в ресторант в Чикаго, 3 юли 2025 г. (Tyler Pasciak LaRiviere/Chicago Sun-Times via AP)
Вашингтон,  
24.08.2025 07:59
 (БТА)

Пентагонът планира да разположи части на американската армия в Чикаго на фона на плановете на президента Доналд Тръмп да се справи с престъпността, бездомниците и нелегалната миграция, предаде Ройтерс, като се позова на публикация във "Вашингтон пост".

Плановете, които се разработват от няколко седмици, включват няколко възможности, включително мобилизиране на поне няколко хиляди членове на Националната гвардия още през септември, съобщава изданието.

В петък Тръмп обяви, че Чикаго и Ню Йорк - градове, управлявани от демократите, ще бъдат следващите, които ще бъдат поставени под контрола на федералните сили на реда, както е столицата Вашингтон, с цел борба срещу престъпността.

/ВД/

Свързани новини

22.08.2025 21:07

Кметицата на Вашингтон Мюриъл Баузър трябва да се стегне, иначе няма да остане за дълго на поста, заяви Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че кметицата на Вашингтон Мюриъл Баузър "е по-добре да се стегне", иначе няма за дълго да остане на поста, предаде Ройтерс.
21.08.2025 22:24

Тръмп: Ще патрулирам тази вечер във Вашингтон заедно с полицията и военните

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще патрулира по улиците на Вашингтон, окръг Колумбия, днес вечерта заедно с полицията и военните, след като миналата седмица разположи войски от Националната гвардия в столицата на страната, съобщи Ройтерс.
17.08.2025 04:20

Три щата пращат свои сили от Националната гвардия във Вашингтон в помощ на усилията за справяне с престъпността в американската столица

Три американски щата предприеха действия за разполагане на свои части от Националната гвардия в столицата Вашингтон в помощ на усилията на правителството на президента Доналд Тръмп да реформира полицейската дейност във Вашингтон чрез федерални мерки за борба с престъпността и бездомността, предаде Асошиейтед прес.

Към 09:30 на 24.08.2025 Новините от днес

