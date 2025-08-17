Подробно търсене

Три щата пращат свои сили от Националната гвардия във Вашингтон в помощ на усилията за справяне с престъпността в американската столица

Сержант от Националната гвардия на окръг Колумбия наблюдава протест на активисти срещу поставянето на полицията във Вашингтон под федерален контрол от президента Доналд Тръмп, 16 август 2025 г. Снимка: Alex Brandon/АП
Вашингтон,  
17.08.2025 04:20
 (БТА)

Три американски щата предприеха действия за разполагане на свои части от Националната гвардия в столицата Вашингтон в помощ на усилията на правителството на президента Доналд Тръмп да реформира полицейската дейност във Вашингтон чрез федерални мерки за борба с престъпността и бездомността, предаде Асошиейтед прес.

Западна Вирджиния заяви, че разполага 300 до 400 войници от Националната гвардия, докато Южна Каролина обеща 200, а Охайо каза, че ще изпрати 150 през следващите дни.

Обявените вчера действия, бяха предприети, след като протестиращи отблъснаха федералните сили на реда и войниците от Националната гвардия, разположени в града, в чиито институции доминира Демократическата партия. Това стана след указ на президента Тръмп за федерализиране на местните полицейски сили и мобилизиране на около 800 членове на Националната гвардия в окръг Колумбия. 

С подсилването на съществуващите сили на Националната гвардия и федералните правоохранителни органи с външни войски Тръмп упражнява още по-строг контрол върху града. Президентът обоснова тези мерки с необходимостта от спешна реакция на престъпността и бездомността, въпреки че според градските власти броят на придружените с насилие престъпления е по-нисък, отколкото при първия мандат на Тръмп.

Протест срещу намесата на Тръмп събра в района на площад "Дюпон съркъл" вчера десетки хора, които после се насочиха в шествие към Белия дом. Демонстрантите носеха транспарант, на който пишеше: "Не" на фашисткото завземане на Вашингтон“. Някои издигаха плакати с текст: "Не" на военната окупация“.

Тръмп, от своя страна, беше в голф клуба си във Вирджиния след срещата на върха с руския президент Владимир Путин в Аляска.

 

/ДИ/

Към 04:27 на 17.08.2025 Новините от днес

