Кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър даде пресконференция, след като Тръмп обяви плана си да направи американската столица по-безопасен град

Кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър, която е от Демократическата партия, даде днес пресконференция, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви по-рано, че поставя под федерален контрол вашингтонската полиция и ще разположи 800 военни от Националната гвардия в американската столица, макар и местните власти да изтъкват, че престъпността в града вече е в спад, предаде Асошиейтед прес.

Тръмп обеща нови мерки за справяне с бездомните и престъпността във Вашингтон, което накара кмета на столицата на САЩ да изрази опасения, че американската Национална гвардия може евентуално да бъде използвана да патрулира по улиците на града.

На пресконференцията Баузър нарече тези мерки "тревожни и безпрецедентни". Кметът на Вашингтон обаче заяви, че не е "напълно изненадана" от хода на президента Тръмп, "предвид неговите предишни изявления" по отношение на града, отбелязва Франс прес.