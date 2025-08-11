Подробно търсене

Кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър даде пресконференция, след като Тръмп обяви плана си да направи американската столица по-безопасен град

Светослав Танчев
Кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър говори днес на пресконференция по повод плана на президента на САЩ Доналд Тръмп да постави под федерален контрол вашингтонската полиция и да разположи войски на Националната гвардия в града. Снимка: AP/Julia Demaree Nikhinson
Вашингтон,  
11.08.2025 23:43
 (БТА)

Кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър, която е от Демократическата партия, даде днес пресконференция, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви по-рано, че поставя под федерален контрол вашингтонската полиция и ще разположи 800 военни от Националната гвардия в американската столица, макар и местните власти да изтъкват, че престъпността в града вече е в спад, предаде Асошиейтед прес.

Тръмп обеща нови мерки за справяне с бездомните и престъпността във Вашингтон, което накара кмета на столицата на САЩ да изрази опасения, че американската Национална гвардия може евентуално да бъде използвана да патрулира по улиците на града.

На пресконференцията Баузър нарече тези мерки "тревожни и безпрецедентни". Кметът на Вашингтон обаче заяви, че не е "напълно изненадана" от хода на президента Тръмп, "предвид неговите предишни изявления" по отношение на града, отбелязва Франс прес.

