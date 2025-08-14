Подробно търсене

Служител на министерството на правосъдието на САЩ е с повдигнати обвинения за нападение със сандвич срещу федерален агент

Виктор Турмаков
Служители на Националната гвардия са разположени край Капитолия в окръг Колумбия в САЩ. Снимка: АР/ Mariam Zuhaib
Вашингтон,  
14.08.2025 22:27
 (БТА)

На служител на министерството на правосъдието на САЩ днес бяха повдигнати обвинения за нападение, след като миналата неделя замери със сандвич федерален агент на фона на обявената от президента Доналд Тръмп война срещу престъпността в столицата Вашингтон, предаде Ройтерс.

Друг служител на правосъдното министерство разкри, че обвиненият е 37-годишният Шон Дън, който е асистирал на юристите по международните случаи във ведомството.

"Чух, че подсъдимият е работил в министерството на правосъдието. Вече не. Не само, че е увонен, но е обвинен в тежко престъпление", написа в социалната мрежа "Екс" министърът на правосъдието и главен прокурор на САЩ Пам Бонди.

Адвокатът на Дън не е коментирал още обвинението, което може да му донесе присъда до една година затвор.

Епизодът стана обект на широко обществено внимание, тъй като администрацията на президента на САЩ разположи федерални агенти да обикалят улиците на Вашингтон и те временно поеха контрола над полицейското управление на американската столица, за да ограничат, по думите на Тръмп, извънредната ситуация с престъпността в града. Решението предизвика смесена реакция сред неговите жители.

Дън бе обвинен в нападение, съпротива и възпрепятстване на служители на реда, след като в неделя вечерта замери със сандвич служител на американската митническа и гранична служба. Дън е нарекъл също служителите "фашисти" и "нежелани в града". Нападателят е бил задържан, и после освободен, докато замеряният от него със сандвич служител не е изглеждало да е  пострадал, ако се съди по разпространени в социалните мрежи видеокадри.

Дън отново бе задържан днес, след като му бе повдигнато федерално обвинение.

/СХТ/

Към 00:20 на 15.08.2025 Новините от днес

