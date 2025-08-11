Тръмп обеща нови стъпки за справяне с бездомността и престъпността във Вашингтон

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща днес да обяви нови стъпки за справяне с бездомността и престъпността във Вашингтон. Той направи това на пресконференция, броени дни след като нареди на федералните правоприлагащи органи да увеличат присъствието си в столицата и предположи, че федералното правителство може да поеме контрола над града, съобщи Асошиейтед прес.

Миналата седмица президентът републиканец нареди на федералните правоприлагащи органи да увеличат присъствието си във Вашингтон за седем дни, с възможност "при необходимост" този срок да бъде удължен.

"Бездомниците трябва да се изнесат, НЕЗАБАВНО", написа Тръмп в неделя. "Ще ви дадем места за настаняване, но далеч от столицата. Престъпниците не трябва да се изнасят. Ще ви вкараме в затвора, където ви е мястото."

Тръмп нарече Вашингтон "един от най-опасните градове в света" след неотдавнашно нападение над високопоставен служител на министерството на държавната ефективност. Нападението изглежда не е било свързано с работата на служителя.

Въпреки че престъпността, придружена с насилие, във Вашингтон достигна своя връх през 2023 г., полицейските статистики показват, че убийствата, грабежите и кражбите с взлом са намалели тази година в сравнение с този период през 2024 г. Като цяло престъпленията, свързани с насилие, са намалели с 26% в сравнение с този период преди година.