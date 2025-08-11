Подробно търсене

Тръмп обеща нови стъпки за справяне с бездомността и престъпността във Вашингтон

Пламен Йотински
Тръмп обеща нови стъпки за справяне с бездомността и престъпността във Вашингтон
Тръмп обеща нови стъпки за справяне с бездомността и престъпността във Вашингтон
Активисти протестират пред Върховния съд на САЩ през април 2024 г., когато магистратите обмисляха решение на казус, свързан с недостига на места за настаняване на бездомни. Снимка: AP/Scott Applewhite
Вашингтон,  
11.08.2025 16:21
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща днес да обяви нови стъпки за справяне с бездомността и престъпността във Вашингтон. Той направи това на пресконференция, броени дни след като нареди на федералните правоприлагащи органи да увеличат присъствието си в столицата и предположи, че федералното правителство може да поеме контрола над града, съобщи Асошиейтед прес.

Миналата седмица президентът републиканец нареди на федералните правоприлагащи органи да увеличат присъствието си във Вашингтон за седем дни, с възможност "при необходимост" този срок да бъде удължен.

"Бездомниците трябва да се изнесат, НЕЗАБАВНО", написа Тръмп в неделя. "Ще ви дадем места за настаняване, но далеч от столицата. Престъпниците не трябва да се изнасят. Ще ви вкараме в затвора, където ви е мястото."

Тръмп нарече Вашингтон "един от най-опасните градове в света" след неотдавнашно нападение над високопоставен служител на министерството на държавната ефективност. Нападението изглежда не е било свързано с работата на служителя.

Въпреки че престъпността, придружена с насилие, във Вашингтон достигна своя връх през 2023 г., полицейските статистики показват, че убийствата, грабежите и кражбите с взлом са намалели тази година в сравнение с този период през 2024 г. Като цяло престъпленията, свързани с насилие, са намалели с 26% в сравнение с този период преди година.

/ДИ/

Свързани новини

11.08.2025 00:18

Тръмп обеща да изгони бездомните от Вашингтон и да ги изпрати „далеч от столицата“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес обеща да изгони бездомните от столицата на страната и да вкара престъпниците в затвора, въпреки че кметът на Вашингтон твърди, че понастоящем няма скок в престъпността във федералната столица, предаде

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:41 на 11.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация