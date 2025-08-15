Главният прокурор на окръг Колумбия заведе дело срещу поемането от федералните власти на контрола над полицейското управление

Подробно търсене

Петя Димитрова
Полицаи от министерството на вътрешните работи на САЩ на бейзболен мач във Вашингтон, окръг Колумбия, 14 август 2025 г. Снимка: АП/Jose Luis Magana
Вашингтон,  
15.08.2025 20:00
 (БТА)

Главният прокурор на окръг Колумбия Брайън Шуолб заведе днес дело, с което оспорва опита на президента на САЩ Доналд Тръмп федералните власти да поемат контрола над полицейското управление в окръга, който включва столицата Вашингтон, предаде Ройтерс.

Според Шуолб заведеното във федералния съд във Вашингтон, окръг Колумбия, дело има за цел да убеди съда да постанови, че поемането на контрола над полицейското управление на града от Тръмп е незаконно.

Това идва едва няколко часа след като генералният прокурор на САЩ Пам Бонди издаде заповед за прехвърляне на контрола над полицейското управление от града на ръководителя на Агенцията за борба с наркотиците Тери Коул, назначен от Бонди за извънреден комисар на Столичната полиция.

Представител на министерството на правосъдието не коментира веднага твърденията на делото, в което действията на Бонди са определени като „нагла узурпация на властта на окръга над собственото му правителство“.

В понеделник Тръмп заяви, че ще разположи стотици войници от Националната гвардия във Вашингтон и временно поема контрола над полицейското управление на града, за да ограничи това, което той описа като криза с престъпността в американската столица, въпреки че статистиките сочат за спад на проявите на насилие.

14.08.2025 22:27

Служител на министерството на правосъдието на САЩ е с повдигнати обвинения за нападение със сандвич срещу федерален агент

На служител на министерството на правосъдието на САЩ днес бяха повдигнати обвинения за нападение, след като миналата неделя замери със сандвич федерален агент на фона на обявената от президента Доналд Тръмп война срещу престъпността в столицата Вашингтон, предаде Ройтерс.
13.08.2025 22:27

Тръмп заяви, че иска да запази федералния контрол върху полицията във Вашингтон по-дълго, отколкото сегашният закон позволява

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иска да запази федералния контрол върху полицията във Вашингтон до средата на септември, предаде ДПА.
12.08.2025 16:08

Пентагонът планира да създаде сили за реагиране при безредици, пише в. "Вашингтон пост"

Правителството на американския президент Доналд Тръмп обмисля създаването на сили за реагиране при безредици, пише в. "Вашингтон пост". Тези сили ще бъдат разполагани бързо в американските градове при протести и безредици, уточнява американското
11.08.2025 18:32

Тръмп: 800 войници от Националната гвардия ще бъдат разположени във Вашингтон

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес заяви, че 800 войници от Националната гвардия ще бъдат разположени във Вашингтон, окръг Колумбия, в подкрепа на местните и федералните правоприлагащи органи, предаде Ройтерс.
11.08.2025 18:13

Тръмп постави полицията във Вашингтон под федерален контрол; разполага в столицата Националната гвардия, за да се бори с "престъпни банди"

Американският президент Доналд Тръмп обяви днес, че поставя полицията във Вашингтон под контрола на федералните власти и е наредил разполагането в столицата на служители на Националната гвардия, предаде Франс прес.
11.08.2025 16:21

Тръмп обеща нови стъпки за справяне с бездомността и престъпността във Вашингтон

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да обяви нови стъпки за справяне с бездомността и престъпността във Вашингтон на пресконференция, само дни след като нареди на федералните правоприлагащи органи да увеличат присъствието си във Вашингтон.
11.08.2025 00:18

Тръмп обеща да изгони бездомните от Вашингтон и да ги изпрати „далеч от столицата“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес обеща да изгони бездомните от столицата на страната и да вкара престъпниците в затвора, въпреки че кметът на Вашингтон твърди, че понастоящем няма скок в престъпността във федералната столица, предаде

