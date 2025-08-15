Главният прокурор на окръг Колумбия заведе дело срещу поемането от федералните власти на контрола над полицейското управление

Главният прокурор на окръг Колумбия Брайън Шуолб заведе днес дело, с което оспорва опита на президента на САЩ Доналд Тръмп федералните власти да поемат контрола над полицейското управление в окръга, който включва столицата Вашингтон, предаде Ройтерс.

Според Шуолб заведеното във федералния съд във Вашингтон, окръг Колумбия, дело има за цел да убеди съда да постанови, че поемането на контрола над полицейското управление на града от Тръмп е незаконно.

Това идва едва няколко часа след като генералният прокурор на САЩ Пам Бонди издаде заповед за прехвърляне на контрола над полицейското управление от града на ръководителя на Агенцията за борба с наркотиците Тери Коул, назначен от Бонди за извънреден комисар на Столичната полиция.

Представител на министерството на правосъдието не коментира веднага твърденията на делото, в което действията на Бонди са определени като „нагла узурпация на властта на окръга над собственото му правителство“.

В понеделник Тръмп заяви, че ще разположи стотици войници от Националната гвардия във Вашингтон и временно поема контрола над полицейското управление на града, за да ограничи това, което той описа като криза с престъпността в американската столица, въпреки че статистиките сочат за спад на проявите на насилие.