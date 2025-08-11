Тръмп обяви, че поема контрола над полицията във Вашингтон и разполага Националната гвардия в американската столица

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес, че поставя под федерален контрол поддържането на реда в столицата Вашингтон, както и че ще разположи 800 военни от Националната гвардия в града, който според него е „превзет от жестоки банди“, съобщават Ройтерс и Франс прес.

Въпреки че официалните статистики показват спад на насилието във Вашингтон, американският президент заяви, че се позовава на мярка, която му дава право да поеме контрола над полицията в града със специален статут в САЩ.

„Ситуацията се е превърнала в пълна и тотална анархия и ние ще се отървем от гетата“, каза Тръмп на пресконференция в Белия дом.

Той допълни, че инициативата му няма да се ограничи само до Вашингтон, където обяви извънредно положение: „Това ще продължи. Започваме много силно във Вашингтон и ще почистим всичко много бързо.“

Президентът обяви, че разполага Националната гвардия, „за да възстанови закона, реда и обществената сигурност“.

Още през юни Тръмп мобилизира Националната гвардия в Калифорния, против волята на губернатора Гавин Нюсъм, като заяви, че иска да възстанови реда в Лос Анджелис след протестите срещу арестите на имигранти.

За разлика от 50-те американски щата, столицата Вашингтон има специални отношения с федералното правителство, което ограничава автономията на местните власти, отбелязва АФП.

По думите на президента, в столицата ще бъдат разположени 800 войници от Националната гвардия.

„Разполагам Националната гвардия, за да помогна за възстановяването на закона, реда и обществената сигурност във Вашингтон“, посочи Тръмп пред репортери в Белия дом, заобиколен от представители на администрацията, включително министъра на отбраната Пийт Хегсет и главния прокурор Пам Бонди.

„Нашата столица е превзета от банди и кръвожадни престъпници“, подчерта той.

Това е пореден ход на Тръмп за установяване на контрол над градове, управлявани от демократите, като налага решения на изпълнителната власт върху традиционно местни въпроси, коментира Ройтерс.

Републиканецът отхвърли критиките, че създава криза, за да оправдае разширяването на президентските правомощия в град, чието население гласува основно за Демократическата партия.

Кметът на Вашингтон, представител на демократите, отхвърли твърденията на Тръмп, заявявайки, че градът „не преживява скок в престъпността“, и подчерта, че миналата година насилието е достигнало най-ниските си нива за повече от три десетилетия.

Престъпленията, свързани с насилие, са намалели с 26% през първите седем месеца на 2025 г., след спад от 35% през 2024 г., а общата престъпност е намаляла със 7%, според данни на полицейското управление.

През последните дни в града бяха разположени стотици офицери и агенти от десетки федерални агенции, свързани със сигурността.

Тръмп заяви, че ще изпрати и американската армия, „ако е необходимо“, а Хегсет посочи, че е готов да призове допълнителни войски от Националната гвардия от извън пределите на Вашингтон. Пам Бонди ще наблюдава процеса по поемане на контрола над столичната полиция.

През изминалата седмица Тръмп изостри реториката си, намеквайки, че може да се опита да лиши града от местната му автономия и да наложи пълен федерален контрол. Окръг Колумбия, създаден през 1790 г., функционира по Закона за самоуправлението, който дава на Конгреса върховна власт, но позволява на жителите да избират кмет и общински съвет. Миналата седмица Тръмп заяви, че адвокатите му проучват как да отменят закона.



Поемайки контрола върху полицейското управление на столицата, Тръмп се позова на раздел от закона, който позволява на президента временно да използва правомощията си, когато „съществуват специални условия с извънреден характер“. Той обяви, че в града е въведено „извънредно положение поради заплаха за обществената безопасност“.