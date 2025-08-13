Подробно търсене

Николай Велев
Тръмп заяви, че иска да запази федералния контрол върху полицията във Вашингтон по-дълго, отколкото сегашният закон позволява
Полицаи във Вашингтон разпитват двойка, спряла колата си извън разрешената зона за паркиране, 12 август 2025 г. Снимка: АП/Jacquelyn Martin
Вашингтон ,  
13.08.2025 22:27
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иска да запази федералния контрол върху полицията във Вашингтон до средата на септември, предаде ДПА. 

Тръмп каза пред журналисти, че ще отправи запитване до Конгреса на САЩ относно възможностите за дългосрочно удължаване на мярката, понеже оценява предвидения по закон максимален срок от 30 дни като недостатъчен. 

Президентът републиканец разпореди в понеделник полицията в окръг Колумбия да премине под командването на министъра на правосъдието Пам Бонди. Освен това по улиците на Вашингтон бяха разположени 800 военнослужещи от Националната гвардия. Тръмп мотивира действията си с твърдението, че в района има рязко увеличение на престъпността.

Необичайната инициатива на президента се основава на закона за вътрешното управление, който позволява в извънредни ситуации полицията във Вашингтон временно да преминава под федерално командване.

Тръмп каза, че при необходимост ще поиска мобилизацията на още сили, за да "възстанови" обществената сигурност в столицата.

Полицейските статистики и данните на прокуратурата за окръг Колумбия обаче не говорят за ръст на престъпността, отбелязва ДПА. Официални лица изтъкват, че през миналата година там са регистрирани рекордно малко за последните 30 години престъпления, свързани с насилие.

Американският президент постави под федерален контрол местната полиция във Вашингтон около 48 часа преди да информира Конгреса за това свое решение. Без одобрението на двете камари на Конгреса на САЩ - Сената и Камарата на представителите, тази мярка може да остане в сила не повече от 30 дни. По-нататъшното ѝ удължаване изисква гласуване. В момента обаче Конгресът е в лятна ваканция и вероятно ще се приложи специален регламент, който ще даде на Тръмп още малко време. 

/СХТ/

11.08.2025 23:43

Кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър даде пресконференция, след като Тръмп обяви плана си да направи американската столица по-безопасен град

Кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър, която е от Демократическата партия, даде днес пресконференция, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви по-рано, че поставя под федерален контрол вашингтонската полиция и ще разположи 800 военни от Националната гвардия в американската столица, макар и местните власти да изтъкват, че престъпността в града вече е в спад, предаде Асошиейтед прес.
11.08.2025 19:32

Тръмп обяви, че поема контрола над полицията във Вашингтон и разполага Националната гвардия в американската столица

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес, че поставя под федерален контрол поддържането на реда в столицата Вашингтон, както и че ще разположи 800 военни от Националната гвардия в града, който според него е „превзет от жестоки банди“, съобщават Ройтерс и Франс прес.
11.08.2025 18:13

Тръмп постави полицията във Вашингтон под федерален контрол; разполага в столицата Националната гвардия, за да се бори с "престъпни банди"

Американският президент Доналд Тръмп обяви днес, че поставя полицията във Вашингтон под контрола на федералните власти и е наредил разполагането в столицата на служители на Националната гвардия, предаде Франс прес.
11.08.2025 00:18

Тръмп обеща да изгони бездомните от Вашингтон и да ги изпрати „далеч от столицата“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес обеща да изгони бездомните от столицата на страната и да вкара престъпниците в затвора, въпреки че кметът на Вашингтон твърди, че понастоящем няма скок в престъпността във федералната столица, предаде
07.08.2025 04:24

Доналд Тръмп отново заплаши да поеме контрол над "ужасния" Вашингтон

Американският президент Доналд Тръмп многократно е казвал, че Вашингтон е "мръсен град с ширеща се престъпност“. В сряда той отново заплаши да поеме контрола над федералната столица, която е в ръцете на демократическата опозиция, предаде Франс прес.

