Доналд Тръмп няма правомощията да разполага военни в Чикаго, каза лидерът на демократите Джефрис

Президентът на САЩ Доналд Тръмп няма правомощия да разполага войници в Чикаго, съобщи лидерът на демократичното малцинство в Камарата на представителите Хаким Джефрис, предаде Ройтерс.

По думите на демократа всяко използване на военни сили по улиците на мегаполиса би било опит на Тръмп за изкуствено създаване на криза. През последната година престъпността в Чикаго, включително убийствата, намалява.

"Донолад Тръмп няма никакви законови основания, никакви правомощия да разполага федерални военнослужещи на територията на град Чикаго", каза Джефрис пред Си Ен Ен.

Той припомни думите на Джей Би Прицкър, губернатора на Илинойс, щата на Чикаго, че в града няма извънредна ситуация, която да налага разполагането на бойци на Националната гвардия или каквито и да било други военни сили.

Тръмп, който е републиканец, каза, че вероятно предприетите от него напоследък силови мерки за борба с престъпността в САЩ ще обхванат и Чикаго, което би означавало нова интервенция от негова страна в град, управляван от демократите, отбелязва Ройтерс. Днес президентът допусна възможността това да се случи и в още едно подобно населено място – в Балтимор, щата Мериленд.

Американският лидер отправи критики към губернатора на Мериленд Уес Мур, че престъпността по улиците на Балтимор е достигнала драстични нива, и изрази готовност да разположи военни части и там.

През юли балтиморската полиция обяви, че в криминогенната обстановка в града е настъпило значително подобрение, като само за последната година случаите на насилие с използване на огнестрелно оръжие са намалели с двуцифрени процентни стойности. От началото на годината в града са извършени 84 убийства – най-ниския брой от над 50 години, посочи кметът.

"Ако Уес Мур се нуждае от помощ, ще му пратя "военните", както се прави в съседния окръг Колумбия, и бързо ще разчистим престъпността", написа днес Тръмп в "Трут Сошъл".

По искане на президента някои губернатори републиканци изпратиха стотици бойци от Националната гвардия във Вашингтон. Той каза, че столицата е в плен на вълна от престъпност, макар че официалните данни сочат спад на престъпленията в града.

Днес Тръмп посочи, без да приведе доказателства, че сега в столицата няма никаква престъпност и отдаде това на разполагането от него на военни части и стотици служители на федералните правоохранителни органи.

Републиканецът има много по-малко лостове за влияние над Чикаго и Балтимор в сравнение с окръг Колумбия, където като президент има по-голяма дума.

Според Глава десета от Кодекса с федералните закони на САЩ, която урежда ролята на въоръжените сили, президентът има право да разполага подразделения на Националната гвардия, но само за отблъскване на инвазия, потушаване на метеж или при умишлено възпрепятстване на държавния глава да изпълнява законите.

По-рано тази година Тръмп се позова именно на последната от тези предвидени от закона възможности и изпрати сили на Националната гвардия в Калифорния за справяне с протести там, въпреки възраженията на губернатора Гавин Нюсъм.

В случая с Чикаго, който е от така наречените градове убежища (sanctuary city), Тръмп може да се позове именно на аргумента, че местните закони, които забраняват на градската управа да сътрудничи на федералните имиграционни власти, представляват възпрепятстване на президента да изпълни закона и така да оправдае присъствието на военните.

Срещу Тръмп със сигурност ще бъдат заведени дела, ако отново се позове на тази законова възможност, известна като Раздел 12406, и изпрати части на Националната гвардия от управлявани от републиканци щати в бастиони на демократите.