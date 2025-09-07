Подробно търсене

Правителството на Тръмп започна акция срещу имигранти в американския щат Масачузетс, оповести Министерството на вътрешната сигурност

Иво Тасев
Министърката на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноум. Снимка: АП/Alex Brandon
Вашингтон,  
07.09.2025 03:22
 (БТА)

Правителството на Доналд Тръмп започна акция в американския щат Масачузетс по арестите и депортирането на имигранти, пребиваващи без документи, обяви Министерството на на вътрешната сигурност на САЩ, цитирано от в. "Ню Йорк таймс" и медии в Бостън. Ведомството обяви за свои мишени "криминално проявени чужденци", живеещи на територията на щата.

Министерството и полицейското звено към американската имиграционна и митническа служба (United States Immigration and Customs Enforcement/ICE) нарекоха акцията "Патриот 2.0" (Patriot 2.0) по името на операцията от месец май, довела до арестите на 1500 души в Масачузетс.

Очаква се акцията да продължи няколко седмици, отбелязва Ройтерс, като се позовава на "Ню Йорк таймс".

На този етап не е известно колко федерални служители участват в нея.

Бостънският телевизионен канал "Ен Би Си 10" цитира изявление от говорител на Министерството на вътрешната сигурност, в което се критикува политиката на подслоняване на кметицата на Бостън Мишел У.

"Даването на убежище, подобно на политиката на кмета У, не само водят до привличането и укриването на престъпници, но и излагат обществената безопасност на заплахи за интересите на спазващите закона американски граждани. Извършват се арести на сексуални насилници, педофили, убийци, наркодилъри и членове на банди, пуснати на свобода от местните власти", се казва в изявлението, разпространено от "Ен Би Си 10".

/ИТ/

