Подробно търсене

Апелативен съд в САЩ постанови, че Тръмп незаконно е отменил временния статут на закрила на стотици хиляди венецуелци

Алексей Маргоевски
Апелативен съд в САЩ постанови, че Тръмп незаконно е отменил временния статут на закрила на стотици хиляди венецуелци
Апелативен съд в САЩ постанови, че Тръмп незаконно е отменил временния статут на закрила на стотици хиляди венецуелци
Депортирани от САЩ със самолет венецуелски мигранти пристигат във Венецуела, 24 март 2025 г. Снимка: AP/Ariana Cubillos
Вашингтон,  
30.08.2025 01:41
 (БТА)

Федерален апелативен съд временно попречи на правителството на американския президент Доналд Тръмп да отмени временния статут на закрила, предоставен на 600 000 венецуелци, живеещи в САЩ, предаде Франс прес.

През март федерален съдия от Калифорния временно забрани на правителството на Тръмп да отмени този статут, като счете, че мярката "намирисва на расизъм" и погрешно представя засегнатите лица като престъпници.

Апелативният съд потвърди вчера решението на първата инстанция, което предотвратява експулсирането на засегнатите венецуелци, докато съдебното производство продължава.

"С приемането на закона за временния статут на закрила (ВСЗ) Конгресът създаде надеждна система за временен статут, извън всякаква политическа намеса", заяви съдия Ким Уордлоу.

"Ищците доказаха, че са изправени пред непоправима вреда за живота, семейството и препитанието си", добави съдията.

ВСЗ предпазва от експулсиране и дава право на работа. Този статут се предоставя на мигранти, чиято безопасност не е гарантирана, ако се върнат в страната си поради конфликти, природни бедствия или други "извънредни" обстоятелства.

Той беше масово предоставян на венецуелците по времето на бившия американски президент Джо Байдън, тъй като Вашингтон смяташе управлението на президента Николас Мадуро за авторитарно, посочва АФП.

/АМ/

Свързани новини

26.08.2025 03:57

Венецуела обяви, че започва операция срещу трафика на наркотици по границата си с Колумбия

Венецуела снощи обяви, че ще разположи 15 000 служители на силите за сигурност по границата си в Колумбия, за да засили борбата си с наркотрафика на фона на обвиненията на САЩ, че президентът Николас Мадуро ръководи наркокартел, предаде Франс прес.
21.08.2025 19:11

САЩ възобновяват вноса на венецуелски петрол

Два танкера, наети от американския петролен концерн "Шеврон" (Chevron) и пренасящи венецуелски петрол, достигнаха водите на САЩ днес. Това е първият внос на черно злато от южноамериканската страна в САЩ след издаването на нов лиценз от Вашингтон,
19.08.2025 12:21

ЕФЕ: Венецуелският президент Николас Мадуро нареди разполагането на 4,5 милиона военни, след като САЩ удвоиха наградата за залавянето му

Президентът на Венецуела Николас Мадуро обяви разполагането на 4,5 милиона представители на венецуелските милиции, компонент от Боливарските национални въоръжени сили, в цялата страна, след като Съединените щати удвоиха наградата за залавянето му, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:09 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация