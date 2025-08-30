Апелативен съд в САЩ постанови, че Тръмп незаконно е отменил временния статут на закрила на стотици хиляди венецуелци

Федерален апелативен съд временно попречи на правителството на американския президент Доналд Тръмп да отмени временния статут на закрила, предоставен на 600 000 венецуелци, живеещи в САЩ, предаде Франс прес.

През март федерален съдия от Калифорния временно забрани на правителството на Тръмп да отмени този статут, като счете, че мярката "намирисва на расизъм" и погрешно представя засегнатите лица като престъпници.

Апелативният съд потвърди вчера решението на първата инстанция, което предотвратява експулсирането на засегнатите венецуелци, докато съдебното производство продължава.

"С приемането на закона за временния статут на закрила (ВСЗ) Конгресът създаде надеждна система за временен статут, извън всякаква политическа намеса", заяви съдия Ким Уордлоу.

"Ищците доказаха, че са изправени пред непоправима вреда за живота, семейството и препитанието си", добави съдията.

ВСЗ предпазва от експулсиране и дава право на работа. Този статут се предоставя на мигранти, чиято безопасност не е гарантирана, ако се върнат в страната си поради конфликти, природни бедствия или други "извънредни" обстоятелства.

Той беше масово предоставян на венецуелците по времето на бившия американски президент Джо Байдън, тъй като Вашингтон смяташе управлението на президента Николас Мадуро за авторитарно, посочва АФП.