Венецуела освободи 13 дисиденти, затворени от спорните избори през 2024 г.

Венецуела е освободила от затвора 13 дисиденти, съобщи ДПА, като се позовава на опозиционера и бивш кандидат за президент Енрике Каприлес.

Някои от освободените от затвора са поставени под домашен арест, написа днес Каприлес в платформата Екс.

Опонентите на правителството бяха задържани около президентските избори във Венецуела през юли миналата година, които опозицията и международната общност определиха като нагласени.

Венецуелският президент Николас Мадуро, който е на власт от 2013 г., беше обявен за победител от избирателната комисия, смятана за вярна на режима, което му дава още един шестгодишен мандат.

От години силите за сигурност на Венецуела извършват репресии срещу членове на опозицията, припомня ДПА.

Според неправителствената организация „Форо Пенал“ над 800 политически затворници остават зад решетките в южноамериканската страна.