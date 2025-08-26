Подробно търсене

Венецуела обяви, че започва операция срещу трафика на наркотици по границата си с Колумбия

Валерия Динкова
Пакети със заловени наркотици и пластмасови варели с гориво, конфискувани от въоръжените сили на Венецуела, са изложени на плажа в село Тирая, Венецуела, 5 септември 2022 г. Снимка: AP Photo/Regina Garcia Cano
Каракас,  
26.08.2025 03:57
 (БТА)

Венецуела снощи обяви, че ще разположи 15 000 служители на силите за сигурност по границата си в Колумбия, за да засили борбата си с наркотрафика на фона на обвиненията на САЩ, че президентът Николас Мадуро ръководи наркокартел, предаде Франс прес.

Министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабельо съобщи на пресконференция, че е започнало "оперативно подсилване" с "разполагането на 15 000 мъже и жени" в щатите Сулия и Тачира, които граничат с Колумбия.

"Тук ние наистина се борим с трафика на наркотици. Тук ние наистина се борим с бандите от наркотрафиканти на всички фронтове" заяви той, след като обяви, че от началото на годината са били конфискувани 52,7 тона наркотици, което представлява между 70% и 80% от общото количество, което преминава през Венецуела.

САЩ обвиниха венецуелския президент Николас Мадуро и приближените му в правителството, включително Кабельо, че ръководят "Картел де лос Солес", който е включен в американския списък с терористични организации. Вашингтон предложи съответно 50 млн. долара и 25 млн. долара награда, която ще доведе до залавянето им.  

Три американски разрушителя с управляеми ракети в момента са разположени в международни води край бреговете на Венецуела, докато Вашингтон твърди, че иска да извърши операция срещу международния трафик на наркотици.

"Защо не разположите вашия флот и самолети тук, за да се борите с 87% от наркотиците, които идват от Колумбия?", попита Кабельо, като посочи на картата колумбийския бряг на Тихи океан. "Те ги разполагат и се притесняват откъде трябва да дойдат 5%", каза той.

Колумбия е водещият производител на кокаин в света. През 2023 г. производството на кокаинов хидрохлорид достигна рекордните 2600 тона в Колумбия – с 53% повече в сравнение с година по-рано, съобщи ООН.

През същата година производството на листа от кока се увеличи с 10%, покривайки 253 000 хектара незаконни насаждения, отбелязва АФП.

