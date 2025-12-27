Подробно търсене

Загинал е един човек, а 17 са ранени при пътни инциденти през изминалото денонощие в страната

Нелли Желева
Снимка: Красимир Кръстев/БТА, архив
София,  
27.12.2025 10:26
 (БТА)

Един човек е загинал, а 17 са ранени при пътни инциденти през изминалото денонощие в България, съобщиха на интернет сайта си на МВР. На територията на страната са станали 13 пътнотранспортни (ПТП) произшествия.

За София са регистрирани 15 леки произшествия, без жертви и загинали.

От началото на годината МВР отчита 446 жертви на ПТП, ранени са 8201 души.

/РИ/

