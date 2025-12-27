Община Враца има готовност за въвеждане на електронeн документооборот от 2026-а, казаха от администрацията и добавиха, че до момента са проведени няколко обучения на служители. БТА потърси коментар по повод правителственото решение от началото на следващата година да бъде въведен изцяло електронен вътрешен оборот на документи.

Според експерти от Община Враца въвеждането на електронния документооборот безспорно улеснява работата и оперативността на служителите. Очаква се с неговото надграждане през 2026 година процесът да бъде още по-функционален. Голяма част от документите на местната администрация са електронни, а вътрешната комуникация при необходимост се осъществява и на хартиен носител, допълниха от Общината. И до момента всички услуги, които се предоставят от администрацията, са електронни.

На годишна база входящата кореспонденция на общината е от три хиляди документа, изходящата е от 12 300 броя, а вътрешната поща е от 1601 документа. Броят на служителите в общинската администрация е 180 души, като всеки от тях има всекидневен достъп до компютър, казаха още от община Враца.

БТА припомня, че на 19 март кабинетът реши да се създаде необходимата организация за въвеждане на изцяло електронен вътрешен оборот на документи в администрациите на органите на изпълнителната власт.