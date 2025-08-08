САЩ предлагат награда от 50 милиона долара за ареста на венецуелския президент Николас Мадуро

САЩ предлагат награда от 50 милиона долара за информация, която да доведе до ареста на венецуелския президент Николас Мадуро, съобщи вчера американският главен прокурор Пам Бонди, предаде Ройтерс.

В разпространен чрез социалната платформа "Екс" видеоклип Бонди обвини Мадуро в сътрудничество с групировки като венецуелската затворническа банда "Трен де Арагуа" и наркокартела "Синалоа".

Според американския Държавен департамент преди това САЩ са предлагали награда от 25 милиона долара за информация, свързана с Мадуро.

Министерството на комуникациите и информацията на Венецуела не е отговорило още на искането на Ройтерс за коментар.