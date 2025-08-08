САЩ предлагат награда от 50 милиона долара за ареста на венецуелския президент Николас Мадуро

site.btaСАЩ предлагат награда от 50 милиона долара за ареста на венецуелския президент Николас Мадуро
САЩ предлагат награда от 50 милиона долара за информация, която да доведе до ареста на венецуелския президент Николас Мадуро, съобщи вчера американският главен прокурор Пам Бонди, предаде Ройтерс.
В разпространен чрез социалната платформа "Екс" видеоклип Бонди обвини Мадуро в сътрудничество с групировки като венецуелската затворническа банда "Трен де Арагуа" и наркокартела "Синалоа".
Според американския Държавен департамент преди това САЩ са предлагали награда от 25 милиона долара за информация, свързана с Мадуро.
Министерството на комуникациите и информацията на Венецуела не е отговорило още на искането на Ройтерс за коментар.
/СХТ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина