Светослав Танчев
САЩ предлагат награда от 50 милиона долара за ареста на венецуелския президент Николас Мадуро
Венецуелският президент Николас Мадуро показва личната си карта на журналисти, след като е гласувал на парламентарните и местни избори в Каракас, 25 май 2025 г. Снимка: AP/Cristian Hernandez
Вашингтон,  
08.08.2025 02:45
САЩ предлагат награда от 50 милиона долара за информация, която да доведе до ареста на венецуелския президент Николас Мадуро, съобщи вчера американският главен прокурор Пам Бонди, предаде Ройтерс.

В разпространен чрез социалната платформа "Екс" видеоклип Бонди обвини Мадуро в сътрудничество с групировки като венецуелската затворническа банда "Трен де Арагуа" и наркокартела "Синалоа".

Според американския Държавен департамент преди това САЩ са предлагали награда от 25 милиона долара за информация, свързана с Мадуро.

Министерството на комуникациите и информацията на Венецуела не е отговорило още на искането на Ройтерс за коментар.

